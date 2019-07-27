В Украине переделают пенсионную реформу: в новой Раде готовят новшества

В Украине новый состав Верховной Рады собирается доделать пенсионную реформу и запустить второй уровень пенсионной системы.

Об этом OBOZREVATEL рассказала эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова, которая прошла в парламент по спискам партии "Слуга народа". По ее словам, новая власть в своей программе уже прописала запуск "второй пенсии".

Накопительный (второй) уровень пенсионной системы – обязательные платежи с зарплат на свой личный счет, с которого средства можно будет получить при достижении определенного возраста или при определенных обстоятельствах.

Как считают пенсии

Для примера, OBOZREVATEL подсчитал, каким бы был размер второй пенсии крановщика со стажем 35 лет, который зарабатывал 15 тыс. грн. Согласно расчетам Нацкомиссии по ценным бумагам, при дополнительном взносе в 7% (крановщик относится ко второму списку профессий), размер второй пенсии должен составить 10,2%.

Таким образом, основная пенсия (если выходить в этом году) была бы на уровне 3,7 тыс. грн, а "вторая" – 1,5 тыс. грн. То есть в сумме крановщик на пенсии, если бы предложенные правила полноценно действовали, получал бы 5,2 тыс. грн. Стоит также учитывать, что если экономика Украины будет активно развиваться, то частные пенсионные фонды смогут приумножить сбережения более значительно. Тогда вместо 1,5 тыс. можно будет получать, например, 2 тыс. грн.

Галина Третьякова поясняет – есть целый ряд нерешенных вопросов. Предыдущие правительства свои законопроекты рассматривали, но главного – дискуссии в обществе – так и не начали. Как минимум, необходимо дать ответ:

будет ли государство "доплачивать" до взносов;

сколько будет отдавать работодатель;

какой процент из зарплаты будут направлять на накопительные пенсии;

до какого возраста можно принимать участие в системе;

кто будет распоряжаться инвестициями.

"Провалено главное – коммуникация. Написать закон можно хоть за месяц, но нам нужно провести масштабную дискуссию и сформулировать ответы по каждому из вопросов", – уверяет Третьякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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