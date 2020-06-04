В Украине отменят трудовые книжки, а зарплаты будут считать по-новому: что и как изменится

Кабмин подготовил и утвердил законопроект об отмене бумажных трудовых книжек и автоматическом назначении пенсий. Документ передадут в Раду, где его должны рассмотреть парламентарии.

Детальнее о новшествах законопроекта – в материале OBOZREVATEL.

Трудовых книжек больше не будет?

Будут, но предприятия не должны их хранить. Если сотрудник хочет, может забрать ее себе и беречь дома, а работодатель по требованию обязан ее заполнять. Все данные при этом будут храниться онлайн.

То есть если вы не хотите прощаться с бумажным документом, никто у вас его не заберет.

Что еще изменится?

При оформлении можно будет не подавать трудовую книжку – достаточно паспорта, ИНН и других документов (если того требует работодатель и разрешает закон, например, справка о медицинском осмотре).

Одно из важнейших новшеств – пенсию теперь будут насчитывать автоматически. Не придется обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки, доказывать свой стаж и подтверждать его.

А если стаж или зарплату посчитают не так, как мне выгодно?

Закон о пенсионном обеспечении позволяет украинцам исключать то время работы, когда у них был низкий заработок. Пенсионный фонд изначально должен считать так, как выгоднее будущему пенсионеру. Но если вдруг возникнут проблемы, уже после назначения выплаты можно будет обратиться к чиновникам с просьбой провести перерасчет.

А как без трудовой узнать свой стаж?

Украинцы смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Такой документ может понадобиться, если того требует работодатель (например, для конкурса на должности у вас должен быть стаж в соответствующей сфере).

Правда, для этого нужно оформить электронную цифровую подпись. Также в Кабмине рассматривают возможность использовать технологию BankID. То есть идентифицировать себя можно будет и с помощью банковской карт.

Как ранее поясняли в Кабмине, работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.

Если у человека есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр – самостоятельно или с помощью работодателя. Тогда человеку сохранять трудовую книжку как носитель информации совсем не будет нужды.

Если кто-то все же захочет “коллекционировать” информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать это государство не сможет.

"Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни работник, ни работодатель это теперь не обязаны делать", – объяснили в правительстве.

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