В Украине отменили "зарплатное рабство" с карточками

В Украине с 1 января 2021 года сотрудники смогут получать зарплату на карточку любого удобного им банка – независимо от того, с каким учреждением сотрудничает работодатель.

Об этом сообщили на сайте Национального банка Украины. Это было достигнуто за счет изменения формата зарплатной ведомости – ее заполнение будет универсальным благодаря номеру IBAN.

Зарплата на карточку

"Работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление зарплаты с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору", – сообщили в НБУ.

В Нацбанке напомнили, что именно работник, а не работодатель, вправе самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет.

"Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширение спектра банковских услуг", – прокомментировал заместитель председателя НБУ Сергей Холод.

Также отреагировал и автор инициативы экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. В своем Telegram-канале он назвал существующую систему "зарплатным рабством". И отметил: изначально планировалось, что изменения вступят в силу уже в мае 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине реальный размер (с учетом инфляции) средней зарплаты в 2020 году упадет на 13,9% и составит 11 079 грн.

Количество предложений работы в Киеве во время карантина по сравнению с прошлым годом уменьшилось в два раза.

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