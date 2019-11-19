В Украине отменили ограничения по тарифам на отопление: как пересчитают платежки

Кабинет министров отменил ограничения на тарифы по теплу, которые еще несколько месяцев назад установили их предшественники. Главная причина – денег на компенсацию разницы между установленным и рыночными тарифами нет.

О том, как новое решение правительства повлияет на стоимость отопления – читайте в материале OBOZREVATEL.

У государства нет денег на дешевую коммуналку

Если бы норма продолжила действовать, в некоторых городах из-за нехватки средств могли просто отключить горячую воду и тепло. Мол, по закону убытки поставщиков тепла и горячей воды должны компенсировать из госбюджета. Но денег на это нет. Так, если Кабинет министров принимает решение ограничить тарифы, он обязан предусмотреть деньги, которые передадут предприятиям на компенсацию дешевой коммуналки.

Если же предприятие работает в минус, оно может просто закрыться. Только за эту зиму для выполнения "старого" решения Кабмина понадобилось бы 7 млрд грн. Львиная доля украинцев должна была платить за коммуналку меньше рассчитанной цены.

Так, максимальная цена на Гкал должна была составить 1,4 тыс. грн, а стоимость кубометра горячей воды – 75 грн. К примеру, в Смеле Черкасской области один Гкал стоит 2,3 тыс. грн, в Кировоградской области средняя стоимость составляет 2,1 тыс. грн, в Волынской – 1,8 тыс. грн, в Ровенской – 1,7 тыс. грн.

И всего в пяти областях средняя стоимость тепла ниже 1400 грн. И если потребителям такая идея нравится, то вот в городах решение вызвало беспокойство. "Для абсолютного большинства городов такие расходы являются непосильными, а внедрение таких изменений приведет к полному прекращению предоставления услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды населению", – пугают в Ассоциации городов Украины. Эта организация состоит в основном из действующих и бывших мэров.

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Ссылаясь, в том числе, и на их обращение, уже новое правительство под руководством премьера Алексея Гончарука решило, что украинцы должны платить столько, сколько им посчитали. А если денег нет – обращаться за субсидией.

"Антимонопольный комитет Украины также подтвердил, что для абсолютного большинства городов такие расходы являются непосильными, а действие постановления Кабинета Министров Украины от 26 июня 2019 года №560 приведет к полному прекращению предоставления услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды населению", – оправдывают свое решение в правительстве.

Как платить меньше

В среднем украинская семья может платить за тепло на 30% меньше. Для этого придется утеплять весь дом по периметру, устанавливать индивидуальный тепловой пункт, менять двери и окна. Одним словом, потреблять меньше. При этом,снизить потребления тепла в доме значительно проще, чем экономить в квартире. Дело в том, что экономить на отоплении может только весь дом, а не отдельная квартира.

Большинство многоэтажек – с тепловыми счетчиками. Даже если в квартире установить регулятор и прибор учета, тепло будет уходить через стены соседям и в подъезд. А платить придется не только за отопление собственных квадратов, но и за домовую потерю тепла, за отопление мест общего пользования.

Более того, утеплять можно только всю многоэтажку по периметру (утепления внешней стены отдельной квартиры не приводит к экономии), а на это понадобится несколько миллионов гривен и согласие всех соседей. Утеплить собственный дом дешевле, кроме того, "тепло" через стены не будут воровать соседи, а платить придется только за те кубометры газа и Гкал тепла, которые сами потратили.

Итак, чтобы экономить тепло, нужно:

убедиться, что в доме есть тепловой счетчик;

заменить или утеплить окна в подъезде;

установить индивидуальный тепловой пункт, который будет регулировать подачу тепла зависимо от температуры (если оформить ОСМД, можно взять кредит с компенсацией от государства);

принять участие в гранте или взять кредит на утепление всего дома по периметру.

Главное – начать с объединения соседей в ОСМД. Без этого принять коллективное решение, получить поддержку от города или государства, будет крайне сложно. К слову, украинцы тратят в несколько раз больше энергоресурсов, чем в развитых странах с похожим климатом. К примеру, в богатой Германии сложно встретить семью, которая оставляет горячий кран открытым, открывает зимой окна из-за того, что в квартире слишком жарко, или не закрывает двери в подъездах.

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