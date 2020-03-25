В МАУ сказали, как вернуть деньги за билет на отмененный рейс

Пассажиры авиакомпании МАУ, чьи рейсы были отменены из-за карантина, могут перенести свой полет на другую дату, вернуть деньги или получить именной промокод с бонусами.

Для этого пассажирам нужно обратиться по специальной форме обратной связи на сайте авиакомпании, сообщил РБК. Все опции, которые необходимы пассажирам отмененных рейсов, уже доступны.

Полеты МАУ

Что предлагают пассажирам

отложить путешествие после 4 апреля по тому же маршруту в том же классе.

отменить путешествие и вернуть деньги за билет или ту его часть, которая не была использована из-за отмены рейсов.

обменять неиспользованный билет или его неиспользованную часть на именной промо-код с дополнительным бонусом в 25% стоимости неиспользованного билета.

При этом заменить билет на полет спецрейсом для возвращения из-за границы невозможно, поскольку при отмене регулярного рейса он выводится из системы бронирования.

"Спецрейс для вывоза украинцев домой заводится в систему по другому алгоритму. Система не видит связи между отмененным регулярным рейсом и спецрейсом, поэтому такое перебронирование технически невозможно", – сказали в пресс-службе авиакомпании.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейший европейский лоукостер Ryanair 24 марта отменил большинство рейсов авиакомпании из-за пандемии коронавируса в мире.

Крупнейшие авиакомпании МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair вынуждены отменить ряд рейсов из Украины в европейские страны, а также в Азербайджан и Израиль из-за вспышки коронавируса COVID-19.

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