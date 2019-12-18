В Украине открыли Офис противодействия рейдерству: кто может туда обратиться

В Украине открыли Офис противодействия рейдерству. В него может обратиться каждый человек, чьи права собственности нарушили.
Об этом в среду, 18 декабря, в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. "Это так называемый маленький административный суд. Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться. Наша задача – максимально защитить право собственности человека. Будем реагировать мгновенно", – написал Гончарук.
По его словам, в Украине уже прекратилось системное рейдерство. "За три месяца из 1404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам", – добавил премьер.
Борьба с рейдерством
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине собираются ввести электронные доверенности. Их будут подтверждать электронной цифровой подписью (ЭЦП). В некоторых случаях это поможет защищаться от рейдерства.
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что проблему рейдерства в Украине реально устранить в течение месяца.
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство разработало новый фактор авторизации для регистраторов, что поможет снизить уровень рейдерства в Украине.
Дубилет заявил, что проблема борьбы с рейдерством является надуманной и решается изменениями ряда законодательных актов.
Ранее Дубилет заявил, что для защиты от рейдерства хотят также по СМС оповещать собственников, если без их ведома что-то будет меняться в реестрах.
Верховная Рада приняла закон о борьбе рейдерством в сельском хозяйстве. Он призван защитить как имущество фермеров, так и собранный урожай.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Рейдерство" на OBOZREVATEL.