В Украине открыли Офис противодействия рейдерству: кто может туда обратиться

В Украине открыли Офис противодействия рейдерству. В него может обратиться каждый человек, чьи права собственности нарушили.

Об этом в среду, 18 декабря, в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. "Это так называемый маленький административный суд. Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться. Наша задача – максимально защитить право собственности человека. Будем реагировать мгновенно", – написал Гончарук.

По его словам, в Украине уже прекратилось системное рейдерство. "За три месяца из 1404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам", – добавил премьер.

Борьба с рейдерством

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине собираются ввести электронные доверенности. Их будут подтверждать электронной цифровой подписью (ЭЦП). В некоторых случаях это поможет защищаться от рейдерства.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что проблему рейдерства в Украине реально устранить в течение месяца.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство разработало новый фактор авторизации для регистраторов, что поможет снизить уровень рейдерства в Украине.

Дубилет заявил, что проблема борьбы с рейдерством является надуманной и решается изменениями ряда законодательных актов.

Ранее Дубилет заявил, что для защиты от рейдерства хотят также по СМС оповещать собственников, если без их ведома что-то будет меняться в реестрах.

Верховная Рада приняла закон о борьбе рейдерством в сельском хозяйстве. Он призван защитить как имущество фермеров, так и собранный урожай.

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