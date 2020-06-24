Часть трассы Киев – Одесса открыли после ремонта. Фото

В Украине завершился ремонт одного из участков трассы М-05 Киев – Одесса, которая является частью международного транспортного коридора Е-95.

Речь идет о 25 км дороги, пролегающей в Киевской (15 км) и Черкасской (10 км) областях, сообщили на сайте Офиса президента Украины и в "Укравтодоре"

"Программа "Большое строительство" набирает обороты. Мы начинаем практически каждую неделю открывать новые отрезки трасс: и больших, и малых, и местных, и государственного значения", – заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Что с дорогами будет дальше

До 2021 года "Укравтодор" планирует полностью обновить трассу М-05. Вскоре начнутся работы на 40 км дороги в Киевской области между Ставище и Белой Церковью (км 87+442 – км 128+028). Это последний плохой участок дороги в области.

"Еще важный элемент – это развязки, которые начнут строить в этом году. Одна будет у Виты Почтовой, другая – в Чабанах. Стратегически мы планируем полностью отказаться от левых поворотов на трассах международного значения. Также хочу обратить внимание на площадку взвешивания-в-движении, установленную на этой трассе на въезде в Киев. Сейчас проводятся закупки на еще 3 таких площадок. Это позволит контролировать нарушителей автоматически, без человеческого вмешательства, круглосуточно", – сказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Работы в других областях

Черкасская область – разрабатывается проектно-сметная документация на участок протяженностью 85 км. Работы начнутся в 2021 году.

Кировоградская область – продолжаются тендерные процедуры на разработку ПСД на ремонт участков дороги общей протяженностью 50,3 км. Старт работ в 2021-2022 годах.

Одесская область – в 2020 году запланировано отремонтировать правый проезд моста на Хаджибейском лимане (445 км) и открыть по нему движение автотранспорта. Объявлен тендерные закупки на разработку проектно документации по капитальному ремонту автомобильной дороги М-05 на 174 км.

График ремонта трассы Киев - Одесса. (Фото: "Укравтодор")

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня Президент Украины Владимир Зеленский обратился к дальнобойщиков и назвал "засранцами" тех, кто ездит с перегрузкой и разрушает дороги.

Утром в среду, 20 мая, грузовик разрушила перегон моста через Алексеевскую залив у Никополя. Заезд на эту переправу было разрешено только транспортным средствам весом менее 10 тонн, а вес фуры – примерно 35 тонн.

На дорогах Украины в ближайшее время начнут работать 40 стационарных комплексов для взвешивания грузовиков. Предполагается, что контроль будет круглосуточным.