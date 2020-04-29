В Украине открыли продовольственные рынки

В Украине разрешили работу продовольственных и аграрных рынков с 1 мая. Они снова могут открыться, несмотря на введенный карантин в стране, если выполнят определенные санитарные нормы.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 29 апреля. В частности, работа рынков будет регламентироваться четкими санитарными нормами.

"Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зачем открывать рынки?

Фермеры и аграрии по всей стране устроили протесты: им некуда девать свою продукцию. Рынки в небольших населенных пунктах "кормили" местных жителей, а после их закрытия проиводители этой продукции фактически остались без заработка.

"Рынки имеют большой социальный эффект. От них зависят и фермеры, и простые люди. Сегодня совместно с Минздравом уже разработана концепция безопасного функционирования рынков и механизма воздействия на них за несоблюдение правил", – цитирует пресс-служба министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Откроют все рынки?

Нет. Сейчас речь идет только о 280 продовольственных рынках по всей Украине. Все они подтвердили, что могут работать в условиях карантина. Открыть могут и другие торговые площадки, но только если они пройдут проверку и подтвердят, что могут выполнить условия.

Фермеры предъявили Шмыгалю ультиматум

Какие условия нужно соблюдать?

На рынок будут пускать в масках и после того, как измерят температуру (в том числе и покупателям), на входах и въездах установят антисептики, на каждого покупателя должно быть 10 кв.м, каждые три часа должны дезинфицировать поверхности, каждый день нужно убирать все помещения, рядом с рынком не должно быть стихийной торговли.

Как сообщал OBOZREVATEL, с самого утра в понедельник, 27 апреля, прошли пикеты представителей малого бизнеса в Черновицкой и Винницкой областях в связи с закрытием рынков из-за карантина.

Также в Запорожье и Мелитополе предприниматели устроили массовые протесты из-за затянувшегося карантина, введенного после вспышки коронавируса.

29 апреля началась акция протеста предпринимателей под Кабмином. Они требуют отменить карантин с 1 мая. Во время акций митингующие устроили стычки с полицией.