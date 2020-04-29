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29 апреля • обновлено в 14:49
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/ Рынки и компании

В Украине открыли продовольственные рынки

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В Украине разрешили работу продовольственных и аграрных рынков с 1 мая. Они снова могут открыться, несмотря на введенный карантин в стране, если выполнят соответствующие санитарные нормы.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 29 апреля. В частности, работа рынков будет регламентироваться четкими санитарными нормами.

"Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зачем открывать рынки?

Фермеры и аграрии по всей стране устроили протесты: им некуда девать свою продукцию. Рынки в небольших населенных пунктов "кормили" местных жителей, а после их закрытия они фактически остались без заработка.

В Украине открыли продовольственные рынки

"Рынки имеют большой социальный эффект. От них зависят и фермеры, и простые люди. Сегодня совместно с Минздравом уже разработана концепция безопасного функционирования рынков и механизма воздействия на них за несоблюдение правил", – цитирует пресс-служба министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Откроют все рынки?

Нет. Сейчас речь идет только о 280 продовольственных рынках по всей Украине. Все они подтвердили, что могут работать в условиях карантина. Открыть могут и другие торговые площадки, но только если они пройдут проверку и подтвердят, что могут выполнить условия.

Фермеры предъявили Шмыгалю ультиматум

Фермеры предъявили Шмыгалю ультиматум

Какие условия нужно соблюдать?

На рынок будут пускать в масках и после того, как измерят температуру (в том числе и покупателям), на входах и въездах установят антисептики, на каждого покупателя должно быть 10 кв.м, каждые три часа должны дезинфицировать поверхности, каждый день нужно убирать все помещения, рядом с рынком не должно быть стихийной торговли.

Как сообщал OBOZREVATEL, с самого утра в понедельник, 27 апреля, прошли пикеты представителей малого бизнеса в Черновицкой и Винницкой областях в связи с закрытием рынков из-за карантина.

Также в Запорожье и Мелитополе предприниматели устроили массовые протесты из-за затянувшегося карантина, введенного после вспышки коронавируса.

29 апреля началась акция протеста предпринимателей под Кабмином. Они требуют отменить карантин с 1 мая. Во время акций митингующие устроили стычки с полицией.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
рынок карантин
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Korotun Valentina
Korotun Valentina
Хотела бы я знать, а какой среднестатистический рынок сможет выдержать такие условия?
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Svift John
Svift John
ПРОДУКТОВЫЕ НАДО. А где это гавканье мо.кш?? Нефть убыточная в па/Рашии вот и платить нечем ка.ца.поск.отам ботам продажным??
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Экономика Рынки и компании

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