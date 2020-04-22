В Украине откроют часть магазинов и позволят работать бизнесу: в Кабмине назвали дату

В Украине с 11 мая откроют магазины, которые продают непродовольственные товары, и разрешат бизнесу предоставлять услуги.

Об этом на заседании Кабмина 22 апреля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "11 мая откроют магазины непродовольственных товаров, объектов бытовых услуг... Это позволит вернуть часть людей на работу и даст старт развитию экономики. Мы не включали стоп-кран для экономики, экспортные сферы работают. С ограничениями шесть сфер... Все мы о них знаем, реальный сектор от аграрного до промышленного, критическая инфраструктура сегодня работают", – заявил премьер.

Отметим, в Украине за первые две недели карантина количество соискателей работы увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как минимум до конца карантина, 12 мая, около 2 млн человек временно останутся без зарплаты. Это сотрудники тех сфер, которые вынуждены были временно закрыться, а своих служащих отправить в неоплачиваемый отпуск, заявила старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко.

Как писал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных.