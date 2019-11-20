В Украине приостановили выплату помощи при рождении ребенка: в чем причина

Фонд социального страхования Украины приостановил пересчет средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам людям, у которых есть страховка.

Об этом сообщили в пресс-службе ФССУ в Twitter. Это объяснили нехваткой средств. "20 ноября 2019 ФССУ приостановлено перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам. В настоящее время в Фонд подали на финансирование заявления-расчеты на 13,573 млрд гривен, что превышает смету по этому направлению на 1,038 млрд грн", – сказано в сообщении.

Там отметили, что смогут возобновить выплаты после внесения изменений в бюджет ФССУ на 2019 год.

20.11.2019 #ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн. pic.twitter.com/e8Xn1jRhFg — Фонд соціального страхування України (@InsuranceFund) 20 листопада 2019 р.

При этом, по словам исполнительного директора фонда Евгения Баженкова, причина не в нехватке средств, а сугубо бюрократическая. "Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет", – сказал Евгений Баженков.

В Фонде соцстрахования объяснили причину

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада предложила правительству увеличить в 2020 году размер пособия в связи с рождением ребенка. Первенца намерены выделять 100 тыс. гривен на вторую – 200 тыс., а на третье и последующие пополнения в семье – в 400 тыс. гривен.

В Украине могут ввести обязательную оплачиваемую 10-дневный отпуск для мужчин при рождении ребенка. Соответствующий законопроект №10099 зарегистрирован под авторством 13 народных депутатов из разных фракций.

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