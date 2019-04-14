В Украине ослабнет доллар: что будет с гривней 

Украинская гривня, несмотря на разгар президентской кампании, стабильно плавает в узком диапазоне, а последние несколько недель – укрепляется. Курс протестировал отметку в 27 грн/$, а после вернулся к отметке в 26,8 грн/$.

OBOZREVATEL выяснил, как и почему может измениться курс доллара в Украине в ближайшую неделю.

Главное:

курс гривни находится в стабильном диапазоне и ближайшие семь дней будет укрепляться;

стоимость валюты зависит от баланса спроса и предложения, при этом последнее время участники рынка больше продают, чем покупают;

от курса гривни в Украине зависят цены на недвижимость, импорт и авто.

Что будет с курсом доллара в Украине

Всего за неделю курс доллара укрепился с 27,08 до 26,77 грн/$. Правда, темпы роста гривни замедлились. Доллар на межбанке снизился, а на наличном рынке незначительно вырос. Это, уверен старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, свидетельствует о стабилизации курса вблизи текущих уровней.

Более того, по мнению аналитика, такая ситуация продлится как минимум неделю, до 19 апреля. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7/26,9 грн", – прогнозирует эксперт.

В то же время финансовый аналитик Владимир Мазуренко ожидает более существенного укрепления. Спрос на доллары не вырос, а предложение периодически превышает спрос.

"В краткосрочной перспективе мы видим две основных тенденции. Первая – ситуация на валютном рынке стабильна, никаких девальвационных факторов, которые могли бы изменить ситуацию, нет. Второе – с большой вероятностью будем видеть укрепление в пределах уже протестированного коридора. Думаю, что вероятный курс – 26,6-27 грн/$. Более вероятна минимальная отметка", – прогнозирует Мазуренко.

Аналитик Егор Комов уверен, что значительных изменений на ближайшую неделю ожидать не стоит, однако в целом ближайшие несколько месяцев – удачное для гривни время. Курс национальной валюты, вероятнее всего, будет укрепляться. Единственная угроза – новости от МВФ.

"Пока понимаем, что не все рекомендации выполнены. Если в мае получим негативные сигналы, да, это приведет к тому, что участники рынка могут увеличить спрос. Но покамест это чисто гипотетическая угроза", – рассказывает Комов.

Финансовый эксперт Виталий Шапран поясняет: ситуация на внешних рынках очень привлекательна для Украины, поэтому наблюдается укрепление. Так, растут цены на аграрные культуры, которые являются основой украинского экспорта. Кроме того, цена на железную руду повысилась с 83 до 93 долларов за тонну, что также выгодно для Украины.

"У нас действует плавающий курс, и если ситуация на рынках будет меняться, то гривня будет снижаться. Если ситуация будет благоприятной как сейчас, мы будем видеть примерно такое же движение курса, которое мы наблюдаем последних 3-4 дня", – спрогнозировал он.

По словам эксперта, результат первого тура показал, что рынок заблаговременно готовится, чтобы не допустить значительных колебаний. В период второго тура на курс гривни к доллару "будут на 90% действовать экономические факторы", уверен Шапран.

Будущее гривни: чего ждать от курса доллара

Согласно прогнозу МВФ, девальвация гривни в ближайшие годы будет происходить плавно. В 2019-м курс составит 28,7 грн/$, в 2020-м – 30 грн/$. А через пять лет американская валюта будет продаваться по 31,94 грн/$. Плавное снижение в рамках общей инфляции компенсируется ростом доходов украинцев.

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В то же время международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что курс гривни к доллару в 2019 году будет составлять 28,86 грн/$. При этом уже в 2020 году, по прогнозам аналитиков, американская валюта подорожает до 30,6 грн/$, говорится в отчете Fitch.

Крупный американский инвестиционный банк Morgan Stanley спрогнозировал, что в 2019 году курс национальной валюты Украины снизится по отношению к доллару на 4 гривни. До конца текущего года курс просядет до 31 грн/$. По прогнозам аналитиков, до конца 2020 года украинская валюта опустится уже до 32,5 грн/$.

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