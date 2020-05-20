Зеленский сказал, когда в Украине начнут работать "инвестиционные няни"

Законопроект об "инвестиционых нянях" в Раде зарегистрируют в ближайшее время. Также осенью будет открыт Инвестиционный офис, который заменит все госпредприятия в этом направлени при органах власти.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю годовщины своего президентства.

"Только в Министерстве экономики 25 государственных предприятий, которые занимаются инвестициями. И так во всех министерствах. Поэтому мы приняли решение – один отдельный прозрачный Инвестиционный офис в Украине будет работать уже в сентябре. И только он будет заниматься инвестициями", – сказал Зеленский.

Он добавил, что уже согласован первый план "быстрых инвестиций" в Украине на 18 месяцев в размере $7 млрд.

"Есть уже понятные кампании, есть уже понятные люди. Начислены эти цифры", – сказал Зеленский.

"Инвестиционные няни"

Законопроект об "инвестиционных нянях", по словам президента, уже готов и в ближайшие дни будет внесен в Раду. До сих пор Рада его не брала из-за того, что не могла нормально работать и занималась вопросами по COVID-19.

"Поэтому все законы относительно инвестиционного климата в Украине будут зарегистрированы. И я уверен, что будут проголосованы. Они готовы и вычитанные. Я на них дал добро", – сказал президент.

Он добавил, что сейчас из-за кризиса в мире нужно бороться за инвестиции: воцарился "экономический национализм и каждый думает о своей стране". Поэтому требования к инвесторам снизили.

"Упали любые инвестиции, но мы за них будем бороться. Мы уменьшили планку. Ранее было условие, что мы дадим" инвестиционную няню ", если у тебя есть $100 млн. Сейчас эта цифра будет меньше. Потому что мы настроены не только на западных инвесторов. Мы будем думать об украинских инвесторов. Такой специальный VIP-менеджер будет предоставлен каждому инвестору, который вложит в Украину $30+ млн. А инвесторы, которые вложат в приватизации, в них будет $10+ млн ", – пояснил президент.

Новость дополняется...

Инвестиции в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о премии медикам, которые борются с COVID-19, полностью закрыто. В 15-ти областях за март средства выплатили в полной мере.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть "дожмет" банки, чтобы они охотнее давали бизнеса деньги по программе "5-7-9", а ставка по ипотеке в ближайшее время снизится до 10%.

Украина после завершения пандемии коронавируса сосредоточится на поддержке украинского экспорта и привлечении инвестиций из-за рубежа.