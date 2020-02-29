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29 февраля • обновлено в 13:26
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В Украине опустеют полки и вырастут цены? Коронавирус грозит "экономической пандемией"

8.2т
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Даже если эпидемия коронавируса не дойдет до Украины, экономические последствия почувствуют на себе все. Техника, комплектующие, вещи и даже продукты питания – все это завязано на китайском производстве.

Доставка усложнилась, экономическая ситуация в Поднебесной ухудшилась – украинцам придется компенсировать задержки импортом из других стран. Где, скорее всего, придется платить больше.

Международные инвесторы, как и жители Новых Санжар, склонны к паническим настроениям. 24 февраля фондовые биржи обвалились до многолетних минимумов, а богатейшие люди мира за день потеряли $350 млрд.

Подробнее о том, как коронавирус может повлиять на экономику – читайте в материале OBOZREVATEL.

Из этого текста вы узнаете:

  • ведущие аналитики, как и украинское правительство, особых скачков в экономике из-за коронавируса не ожидают. Что правильно – нагнетание паники всегда наносит вред;

  • на украинских прилавках незначительно могут вырасти цены на товары, которые традиционно импортируются из Китая. Но только при условии, что поставки из Поднебесной будут задерживаться, а вакцину так и не найдут;

  • дешевеет нефть, падают фондовые рынки, а инвесторы возвращаются к самому консервативному методу инвестиций – покупают золото. За год оно подорожало на 10%. Такая динамика – настоящий скачок цены;

  • в МВФ подсчитали: динамика мировой экономики из-за коронавируса при лучшем сценарии потеряет 0,1%. Цифра кажется незначительной, но это миллиарды долларов;

  • ну и самое приятное – украинский бизнес, в первую очередь металлурги, получили шанс частично заменить на рынках китайских конкурентов. Получится ли нарастить экспорт – большой вопрос.

Что происходит и при чем здесь коронавирус

Из-за глобализации ситуация в одной стране неизбежно влияет и на другие государства. Особенно если речь идет о таком крупном игроке как Китай. Коронавирус привел, например, к падению курса австралийского доллара до 11-летнего минимума. Этой валютой часто торгуют в качестве индикатора риска Китая. Поэтому ситуация в азиатской стране привела к падению курса нацвалюты Австралии.

В Украине опустеют полки и вырастут цены? Коронавирус грозит "экономической пандемией"

Ухань до коронавируса – место, куда привлекли более $22 млрд иностранных инвестиций. Здесь собирали свои автомобили компания Renault, работали сотни успешных предприятий. Сейчас мегаполис фактически находится в изоляции. Предприятия остановились. Пострадали их подрядчики и клиенты.

Вирус распространился и на другие китайские города. Пришлось закрыть часть предприятий, ограничить передвижение. Все это негативно повлияло на ситуацию в стране. По оценкам МВФ, экономика Поднебесной потеряет в динамике примерно 0,4%.

Вред от паники может быть большим, чем от самого вируса, рассказывает экономист МЦПИ Егор Кыян. Инвесторы, испугавшись проблем и возможного распространения эпидемии, побоятся инвестировать, а вместо этого будут сохранять деньги. Эта ситуация уже наблюдается.

"Взаимосвязь с Китаем двухсторонняя. Украинская экономика страдает от того, что у нас есть проблемы импорта товаров с Китаем. Это техника, средства гигиены и товары, которые участвуют в производственной цепочке. Приходится искать аналоги, а не всегда это удается. Как минимум, китайский товар очень конкурентный по цене", – рассказывает Кыян.

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Сейчас влияние на нашу жизнь со стороны коронавируса минимальное, но на экономику его влияние уже крайне большое, добавляет аналитик Максим Пархоменко. Во-первых, страдает огромное количество производственных цепочек по изготовлению различных товаров, из-за чего мировые темпы роста будут замедляться, как и наполнение полок товарами. Пока у многих хватает запасов продукции, но в течении еще нескольких месяцев может сформироваться дефицит импорта.

Если мы говорим про экспорт, то в первую очередь будут страдать экспортеры железа и руды в Китай из-за остановки экономики. Мы смело можем ожидать снижения темпов экспорта металлов. Вслед за этим экспорт прочих товаров также может сократиться.

Проблемы уже начались

Проблемы с поставками товаров и продуктов из-за ограничений сообщения с Китаем уже начались. Об этом говорит OBOZREVATEL Алексей Дорошенко, глава национальной рады экономического развития.

"Проблемы с поставками уже начались – и авиацией, и морским путем. У меня самого некоторые товары так и не были отправлены с "Алибаба". И теперь непонятно, когда они вообще придут. Сейчас еще и сократилось количество судов, которые идут в Украину, в том числе и из Китая. Кроме того, непонятно, как они будут оформляться. Уже был прецедент – судно, которое вышло из Китая уже после вспышки коронавируса и зашло в Черное море, не могли принять. Никто не понимает, куда его направить в Херсонский порт или Одесский", – говорит Дорошенко.

Кроме того, по его словам, и без коронавируса в Одесском порту были проблемы с растаможкой.

"И без коронавируса вся растаможка в Одессе остановилась. Все искали обходные пути, нередко направляли грузы через Польшу. Поставки из Одессы идут с большими затруднениями, а, точнее, почти все стоит. И сейчас поставщики ищут новые каналы поставок из Китая. Хотя пока непонятно, будет ли ситуация расширяться в самом Китае. Ведь еще пару недель назад никто не ожидал такого расширения", – говорит Дорошенко.

По его словам, логистическую цепочку между Украиной и Китаем можно выстроить и через другую страну. "Но авиасообщение с другими странами закрывается тоже", – подчеркнул Дорошенко.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
экономика
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Комментарии
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Uxmal Leo
Uxmal Leo
Международным компаниям надо строить заводы не там, где едят кажанов и змей
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Журба Валентина
Журба Валентина
И снова банят - попытки более менее объективного анализа рынка, без нагнетания
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Poster Shlagov
Poster Shlagov
Израильские ученые близки к тому, чтобы создать первую вакцину против нового коронавируса, о чем сообщил министр науки и технологий Офир Акунис (Ofir Akunis). Если все пойдет по плану, вакцина будет готова через несколько недель, а в продаже появится через три месяца, говорится в пресс-релизе. «Поздравляем МИГАЛ (Галилейский научно-исследовательский институт) с этим замечательным революционным прорывом, — сказал Акунис. — Я уверен, будет дальнейший быстрый прогресс, который позволит нам должным образом реагировать на серьезную глобальную угрозу COVID-19».
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an and
an and
Poster Shlagov, так вакцина уже изобретена и в США и в Гонконге...вопрос во времени лишь, которое связано и с клиническими испытаниями и пр
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