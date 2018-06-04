В Украине очередное подорожание билетов на поезда: за что заплатим больше

В Украине тарифы на железнодорожные перевозки в купе и СВ-вагонах могут поднять до рыночных.

С такой инициативой выступил исполняющий обязанности председателя правления публичного акционерного общества "Укрзалізниця" Евгений Кравцов, сообщает "Деловая столица".

"Если стоимость купе фирменного поезда - 500-600 грн, а экономически обоснованный уровень - 800 грн, то это уже не социальные перевозки. Если билет СВ стоит 1 тыс. грн, а экономически обоснованный уровень - 1,4 тыс. грн, то это также не социальные перевозки, это не поддержка бедных... У нас нет проблем с продажей билетов категории СВ, а о купе я вообще молчу. Скорее возникает ситуация, что плацкарты не раскупаются. Мы видим высокий спрос на билеты классов "комфорт" и "люкс". Поэтому, по моему мнению, стоит привести стоимость билетов в соответствие с рыночными требованиями", - сказал Кравцов.

По словам Кравцова, он продвигает идею категоризации поездов по комфорту, при этом, по его мнению, государственное регулирование цен может быть только у поездов класса "стандарт" и "эконом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в УЗ рассказали, когда намерены повысить тарифы на пассажирские перевозки в Украине.

В Украине с 1 июня повысились тарифы на пассажирские перевозки на поездах "Укрзалізниці" на 6% из-за наступления летнего сезона. В течение года компания регулярно повышала или снижала цену проезда в соответствии с разными календарными периодами.