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6 января • обновлено в 10:11
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В Украине обвалился курс доллара после Нового года: сколько теперь стоит валюта

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В Украине курс доллара за первую неделю января снизился на наличном рынке на 70 коп./$.

Как говорится в данных банковских учреждений, еще 2 января один доллар продавался за 24,69 грн, а 6 января уже по 23,99 грн. К слову, официальный курс Национального банка вовсе составил 23,67 грн/$.

Причины:

  • программа с МВФ;

  • транзит газа + выплата 2,9 млрд долларов, выигранных у РФ;

  • при усилении темпов реформ можно смело ожидать роста спроса на украинские долговые бумаги.

В Украине курс доллара в воскресенье, 29 декабря, вырос на 61 копейку

В Украине курс доллара в воскресенье, 29 декабря, вырос на 61 копейку

Новости
Есть два сценария: озвучен прогноз курса доллара в Украине в 2020 году

Отметим, мнения о том, что будет с курсом доллара в 2020-м, можно условно разделить на три группы. Первая – оптимисты. К ним относится и аналитик Максим Пархоменко. Он считает, что стоимость доллара вовсе может упасть до 22 грн/$. Это бы снова привело к срыву планов по поступлениям в бюджет.

"В 2020 году большая часть налогов будет оставаться в Украине, а вывод прибыли в офшоры будет очень затруднен. И даже если их можно будет вывести из Украины, то перевести уже в другую юрисдикцию из офшоров будет крайне сложно. Таким образом, мы можем смело ожидать снижения вывода средств за рубеж", – отмечает аналитик.

Второй прогноз можно отнести к более сдержанному. В прогнозе на следующий год заложен курс 27 грн/$. Такой расчет произвело Министерство экономразвития, торговли и сельского хозяйства. Правда, такие оценки ведомство делает ежегодно и практически всегда ошибается. 27 грн/$ они ожидали и в 2019 году, более того, были уверены, что к концу года валюта будет продаваться по 29 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

  • Гривня стала мировым рекордсменом, укрепившись за 2019 год по отношению к доллару на 16,5%. Это снизило инфляцию, но сильно ударило по бюджету – из-за того, что упали доходы от экспорта.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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