В Украине начнут массово отключать газ: кто останется без голубого топлива

В Украине с 1 января 2021 года могут начать отключать газ всем, кто будет без счетчиков. Это предусмотрено в действующем законе "О коммерческом учете газа".

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Согласно закону, поставлять голубое топливо тем, у кого нет приборов учета, с нового года вообще не имеют права. А вот по новым нормативам продавать газ будут тем, кто в этом году письменно откажется от бесплатного счетчика.

И это новшество коснется огромного количества семей. Точной цифры нет (счетчики устанавливают ежедневно), но еще несколько месяцев назад в Министерстве энергетики публиковали предложения изменить нормативы, в котором указывали, что счетчиков на газ нет в 3,3 млн квартир.

"Отсутствие счетчиков природного газа в 3,3 млн квартир (домохозяйств) ставит в неравные условия бытовых потребителей, квартиры (домохозяйства), которые оборудованы счетчиками газа, поскольку модель поведения бытовых потребителей, не имеющих счетчиков природного газа, существенно отличается", – говорится в документе.

Сейчас у участников рынка и профильных нардепов есть общее понимание, что газ отключать не будут. Вместо этого поставщикам разрешат просто увеличить норматив до предельного. Более того, как рассказали на горячей линии одного из облгазов, чтобы перейти на новые норматив (граничные) официально нужно подписать протокол об отказе от установки счетчика. Если просто не открыть двери в свою квартиру, отказом это считаться не может.

Отметим, как писал OBOZREVATEL:

В Украине тарифы на газ с августа перестанет контролировать правительство. А уже зимой это может привести к подорожанию голубого топлива с около 3 до 10 грн за кубометр.

Украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, депутаты хотят лишить права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту.

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