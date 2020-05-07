Главная Новости
7 мая • обновлено в 12:38
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В Украине начали закрывать продуктовые рынки

7.7т
Читать материал на украинском

В Украине закрыли 38 продуктовых рынков, на которых не придерживались противоэпидемических требований безопасности.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госпродпотребслужбы в четверг, 7 мая. По ее данным, в Украине начали работать 555 агропродовольственных рынков.

Работа рынков во время карантина

Работа рынков во время карантина

"Не готовыми к открытию оказались и закрылись самостоятельно по инициативе руководства 34 рынка, в том числе 1 – в Запорожской, по 2 – в Днепропетровской и Харьковской областях и 29 рынков в Киеве. Также по причине ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина 4 рынки закрыты по решению органов местной власти", – сказано в сообщении.

Всего в период с 1 по 6 мая в результате проверок торговым площадкам выдано 370 предписаний (распоряжений, предложений) и составлен 33 протокола. В 182 случаях проверяющие обращались к Нацполиции для принятия надлежащих мер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разрешили работу продовольственных и аграрных рынков с 1 мая. Они снова могут открыться, несмотря на введенный карантин в стране, если выполнят соответствующие санитарные нормы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аграрный рынок" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Аграрный рынок Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
карантин Госпотребслужба
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
4
Смешно
5
Интересно
7
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса.

  • Итальянские ученые заявили об изобретении первой вакцины, которая способна нейтрализовать COVID-19.

  • Оказывается, что коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться.

  • Исландия объявила о победе над коронавирусом: выздоровели 97%!

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги