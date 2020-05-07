В Украине начали закрывать продуктовые рынки

В Украине закрыли 38 продуктовых рынков, на которых не придерживались противоэпидемических требований безопасности.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госпродпотребслужбы в четверг, 7 мая. По ее данным, в Украине начали работать 555 агропродовольственных рынков.

Работа рынков во время карантина

"Не готовыми к открытию оказались и закрылись самостоятельно по инициативе руководства 34 рынка, в том числе 1 – в Запорожской, по 2 – в Днепропетровской и Харьковской областях и 29 рынков в Киеве. Также по причине ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина 4 рынки закрыты по решению органов местной власти", – сказано в сообщении.

Всего в период с 1 по 6 мая в результате проверок торговым площадкам выдано 370 предписаний (распоряжений, предложений) и составлен 33 протокола. В 182 случаях проверяющие обращались к Нацполиции для принятия надлежащих мер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разрешили работу продовольственных и аграрных рынков с 1 мая. Они снова могут открыться, несмотря на введенный карантин в стране, если выполнят соответствующие санитарные нормы.

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