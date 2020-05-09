В Украине начали регулировать цены на период карантина: появился перечень товаров

Кабмин Украины опубликовал постановление №341, которым ввел государственное регулирование цен на социально значимые продукты, средства защиты, антисептики и другие медицинские товары на период карантина.

Документ за подписью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля появился на сайте правительства. Он уже вступил в силу.

регулирования цен

На что введено регулирование цен

Продукты питания: гречка, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная), вода минеральная негазированная, масло сливочное жирностью 72,5%.

Лекарственные средства: Paracetamol, Azithromycin, Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor, Ampicillin, Amoxicillin, Ceftriaxone, Moxifloxacin.

Антисептики и дезинфицирующие средства: хлоргексидин (Chlorhexidine), этанол (Ethanol), повидон йода (Povidone iodine), средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub), хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound), хлороксиленол (Chloroxylenol), спиртовой антисептик для рук карманный, дезинфицирующее средство для обработки поверхностей, дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи, моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки, дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования.

Средства индивидуальной защиты: шапочка медицинская одноразовая, медицинская маска, халат изоляционный медицинский одноразовый, костюм биологической защиты/комбинезон, водонепроницаемые лабораторные костюмы, перчатки медицинские стерильные или нестерильные, перчатки нитриловые, перчатки латексные, кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска), полнолицевая маска/полумаска, защитный щиток, защитные очки, респиратор FFP2 или FFP3, фартук медицинский, бахилы одноразовые, резиновые сапоги, прорезиненный водонепроницаемый фартук медицинский, медицинская марля, защитная полумаска, фильтры для полнолицевых и полумасок.

Что должны делать предприниматели

За исходную точку в этом постановлении берутся розничные цены на указанные товары по состоянию на 22 апреля. Если предприниматели собираются их увеличить, то они должны подать в Держпродспоживслужбы электронную ведомость об этом,

Декларация осуществляется, если цены поднимут:

на 15% и более – за 30 дней до начала применения новой цены;

на 10% и более, но менее чем на 15% – за 14 дней до начала применения новой цены;

на 5% и более, но менее чем на 10% – за три дня до начала применения новой цены.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля Правительство ввело государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, лекарственные средства, а также товары медицинского и противоэпидемического назначения.