В Украине начали массово торговать нелегальными сигаретами. Фотофакт

В Украине во многих городах на улицах появились точки по продаже контрабандных сигарет.

Об этом сообщил блогер Евгений Плинский в Telegram в среду, 12 августа.

"По всей стране, одновременно, появились точки по продаже контрабандных сигарет блоками. Без акцизных марок, с надписями от русского до арабского языка. При этом точки работают открыто, не стесняясь, с полной выкладкой", – сообщил блогер.

Плинский опубликовал несколько фотографий с такой торговлей и объяснил, что первый снимок сделан в Киеве на улице Порика, второй возле станции метро "Демеевская", третий – в Харькове, а четвертый – возле станции метро "Дарница" в Киеве.

Продажа контрабандных сигарет в Украине Telegram / Евгений Плинский

Продажа контрабандных сигарет в Украине Telegram / Евгений Плинский

Продажа контрабандных сигарет в Украине Telegram / Евгений Плинский

Продажа контрабандных сигарет в Украине Telegram / Евгений Плинский

Продажа контрабандных сигарет в Украине Telegram / Евгений Плинский

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня под Одессой задержали крупную партию контрабандных сигарет. Правоохранители раскрыли схему, к реализации которой может быть причастен вновь заместитель начальника Одесской таможни Государственной таможенной службы Украины Денис Пудрик.

На Закарпатской таможни задержали партию контрабандной электроники, которую пытались провезти через украинскую-словацкую границу. Изначально партию гаджетов оценили в 100 млн грн, но потом часть товара на 7 млн грн просто исчезла при странных обстоятельствах.