В Украине началась большая приватизация

Фонд государственного имущества Украины издал 22 приказа о принятии решений о приватизации по объектам из перечня большой приватизации.

Об этом сообщил в Facebook руководитель ФГИУ Виталий Трубаров.

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“Фонд подписал 22 приказа о приватизации объектов большой приватизации. Это первый большой перечень предприятий для продажи за последние, как минимум, 10 лет. В ближайшее время начинаем объявление конкурса на отбор советников, чтобы уже осенью выйти на финишную прямую”, - написал Трубаров.

Отметим, что принятие решений о приватизации по каждому объекту из перечня — следующий шаг после утверждения перечня объектов большой приватизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в июле 2017 года МЭРТ обнародовала список украинских госпредприятий, которые должны приватизировать до 2020 года. Туда попали 893 компании, в числе которых "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк" и "Центрэнерго".

18 января 2018 года Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурсов по продаже Одесского припортового завода, Сумыхимпрома, Оснастки, пяти облэнерго и ряда других крупных предприятий.

3 мая правительственный комитет по экономической политике утвердил перечень предприятий большой приватизации.

Вскоре Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году.

В список большой приватизации вошли: ОАО "Тернопольоблэнерго", ОАО "Запорожьеоблэнерго", АК "Харьковоблэнерго", ОАО "Николаевоблэнерго", ПАО "Хмельницкоблэнерго", ЧАО "Херсонская ТЭЦ", ЗАО "Днепровская ТЭЦ" , ПАО "Криворожская теплоцентраль", ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль", ОАО "Азовмаш", ОАО "Турбоатом", ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", ОАО "Ориана", ГП "Завод алюминиевой фольги", ЧАО "Президент-отель".