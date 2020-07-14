В Украине начал дорожать бензин: опубликован прогноз

Цены на бензин могут повыситься на 3 грн / л. коллаж Обозревателя

В Украине постепенно дорожает топливо. В ближайшее время его цена может вырасти в среднем на 1 грн/л.

Эксперты говорят, что повышение стоимости бензина и дизеля происходит потому, что еще не продано оптовые запасы топлива, изготовленного из дорогой нефти, говорится в публикации "Сегодня".

По оценкам заместителя директора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, потенциал роста составляет еще около 1 грн/л.

"Половина этого потенциала была реализована за первые дни июля, но гривна подорожавшей внесла свои коррективы, и потенциал удорожания снова вырос на 40-50 коп./л", – сказал Рябцев.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн добавляет, что на этой неделе повышение цен продолжится.

"Есть вероятность роста цен еще в пределах 50 коп./л на бензин и дизель", – уточнил Куюн.

По состоянию на 14 июля, по данным на портале "Все АЗС", средняя цена литра топлива в Киевской области такова:

А-98 – 26,60 грн;

А-95+ – 24,12 грн;

А-95 – 22,74 грн;

А-92 – 21,69 грн;

А-80 – 17,99 грн;

ДТ – 21,72 грн.

Цены на бензин в Киевской области vseazs.com

Как сообщал OBOZREVATEL, если курс доллара подскочит до 30 грн/$, то топливо на украинских АЗС может подорожать на 3 грн/л.