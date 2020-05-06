В Украине определили АЭС для майнинга криптовалют

В Министерстве энергетики Украины подтвердили, что хотят добывать криптовалюту на украинских АЭС. Пилотный проект может быть запущен в Энергодаре – за счет мощностей Запорожской АЭС.

Там заявили, что это позволит не только сохранить нагрузку на АЭС в условиях излишнего производства электроэнергии, но и даст возможность предприятиям заработать. Об этом сказано в объяснении на странице Минэнерго в Facebook в среду, 6 мая.

Майнинг приптовалют на АЭС в Украине

Почему возникли излишки

В министерстве сказали, что перепроизводство электроэнергии в Украине возникло в том числе и из-за влияния пандемии COVID-19 на экономику Украины и других государств, в которых продавали ее излишки. Из-за замедления или остановки работы многих предприятий упало потребление электроэнергии.

Что предложили в министерстве

"Мы можем трансформировать "пассив" в "актив". Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии – направления ее на майнинг криптовалют. Это не только позволяет сохранить гарантированную нагрузку на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства" , – сказано в заявлении.

Среди таких решений в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды рассматривают, в частности, создание центров обработки данных (ЦОД) рядом с АЭС.

Речь идет об очень мощных компьютерных системах, которые, выполняя сложные математические расчеты, будут добывать "цифровые деньги". Для их работы требуется очень много электроэнергии.

"В "Энергоатоме" был разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Проектом предусмотрено создание новой инфраструктуры выдачи мощности ОРУ-750 кВ ЗАЭС для долгосрочной поставки электроэнергии для обеспечения потребностей ЦОД", – сообщили в Минэнерго.

Там добавили, что в перспективе такие дата-центры могут быть самоокупаемыми

Как сообщал OBOZREVATEL, и.о министра энергетики Ольга Буславец в связи с перепроизводством электроэнергии на АЭС предложила тратить ее излишки на добычу криптовалют. Также она поручила уменьшить закупи ядерного топлива для атомных электростанций. Однако это может быть выгодно России – за счет уменьшения доли американской компании Westinghouse в пользу "Росатома".

В 2019 году Украина сократила закупки российского ядерного топлива для АЭС на 55%. Всего было потрачено $396,8 млн, из них $240,9 млн отдали России.