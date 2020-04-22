В Украине на этой неделе запустят фонд по борьбе с COVID-19 – Шмыгаль

Андрей Довгань Рынки и компании 13:36, 22.04.2020 Обновлено: 14:22, 22.04.2020

В Украине на этой неделе, то есть до 26 апреля, запустят фонд по борьбе с коронавирусом.

Решение об этом было принято за заседании Кабинета министров в среду, 22 апреля. В нем определили направления выделения денег из фонда и механизм подачи заявлений для выделения средств.

Деньги на борьбу с коронавирусом

"Это порядок использования средств фонда объемом 65 млрд гривен, который был принят в государственном бюджете Украины (в так называемом "Антикризисный бюджета"). Это необходимый документ, чтобы мы смогли начать использование фонда. Бюджет подписан. Уже на этой неделе мы сможем работать и использовать средства из этого фонда", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На что именно пойдут деньги из этого фонда

Народный депутат от "Солидарности" Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании Кабмина, объяснил, на что будут тратить деньги фонда.

  • на осуществление мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса и закупку необходимых товаров, работ и услуг;

  • доплаты к зарплате медикам и другим работникам, занятых в борьбе с коронавирусом на период осуществления мероприятий;

  • предоставление денежной помощи гражданам, в том числе пожилым людям;

  • предоставление единовременного пособия членам семей медработников, погибших от коронавируса;

  • предоставление трансферта Пенсионному фонду;

  • оказания помощи Фонда социального страхования;

  • пополнение резервного фонда госбюджета;

  • восстановление расходов и кредитов по программам, которые были сокращены в связи с созданием фонда.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Также OBOZREVATEL сообщал о других решениях Кабмина:

Комментировать
Экономика Рынки и компании

Смотрите также

Минобороны уволило боевого полковника ВСУ: украинцы возмущены

Шмыгаль хочет создать 500 тысяч рабочих мест с зарплатами до 8 тысяч гривень

Росіянин показав кадри насилля сталінських часів на дитині із харківського сиротинця

Заробитчан не выпустят на работу за границу – Шмыгаль

"С РФ можно договариваться": "слуга" заявил, что Зеленский "сшивает" Украину