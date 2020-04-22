В Украине на этой неделе запустят фонд по борьбе с COVID-19 – Шмыгаль

В Украине на этой неделе, то есть до 26 апреля, запустят фонд по борьбе с коронавирусом.

Решение об этом было принято за заседании Кабинета министров в среду, 22 апреля. В нем определили направления выделения денег из фонда и механизм подачи заявлений для выделения средств.

Деньги на борьбу с коронавирусом

"Это порядок использования средств фонда объемом 65 млрд гривен, который был принят в государственном бюджете Украины (в так называемом "Антикризисный бюджета"). Это необходимый документ, чтобы мы смогли начать использование фонда. Бюджет подписан. Уже на этой неделе мы сможем работать и использовать средства из этого фонда", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На что именно пойдут деньги из этого фонда

Народный депутат от "Солидарности" Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании Кабмина, объяснил, на что будут тратить деньги фонда.

на осуществление мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса и закупку необходимых товаров, работ и услуг;

доплаты к зарплате медикам и другим работникам, занятых в борьбе с коронавирусом на период осуществления мероприятий;

предоставление денежной помощи гражданам, в том числе пожилым людям;

предоставление единовременного пособия членам семей медработников, погибших от коронавируса;

предоставление трансферта Пенсионному фонду;

оказания помощи Фонда социального страхования;

пополнение резервного фонда госбюджета;

восстановление расходов и кредитов по программам, которые были сокращены в связи с созданием фонда.

Также OBOZREVATEL сообщал о других решениях Кабмина:

в Украине на время карантина усилят социальную поддержку детей с семьями. Так, те, кто зарегистрировался в центре занятости, могут по упрощенной программе обратиться в центр соцзащиты и получить помощь в размере около 3 тыс. грн.

Кабинет министров установил пособие по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты.

В Украине с 11 мая откроют магазины, которые продают непродовольственные товары и разрешат бизнесу предоставлять услуги.

Правительство ввело государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, лекарственные средства, товары медицинского и противоэпидемического назначения.

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