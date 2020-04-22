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22 апреля • обновлено в 14:40
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В Украине на этой неделе запустят фонд по борьбе с COVID-19 – Шмыгаль

2.2т
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В Украине на этой неделе, то есть до 26 апреля, запустят фонд по борьбе с коронавирусом.

Решение об этом было принято за заседании Кабинета министров в среду, 22 апреля. В нем определили направления выделения денег из фонда и механизм подачи заявлений для выделения средств.

Деньги на борьбу с коронавирусом

Деньги на борьбу с коронавирусом

"Это порядок использования средств фонда объемом 65 млрд гривен, который был принят в государственном бюджете Украины (в так называемом "Антикризисный бюджета"). Это необходимый документ, чтобы мы смогли начать использование фонда. Бюджет подписан. Уже на этой неделе мы сможем работать и использовать средства из этого фонда", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На что именно пойдут деньги из этого фонда

Народный депутат от "Солидарности" Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании Кабмина, объяснил, на что будут тратить деньги фонда.

  • на осуществление мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса и закупку необходимых товаров, работ и услуг;

  • доплаты к зарплате медикам и другим работникам, занятых в борьбе с коронавирусом на период осуществления мероприятий;

  • предоставление денежной помощи гражданам, в том числе пожилым людям;

  • предоставление единовременного пособия членам семей медработников, погибших от коронавируса;

  • предоставление трансферта Пенсионному фонду;

  • оказания помощи Фонда социального страхования;

  • пополнение резервного фонда госбюджета;

  • восстановление расходов и кредитов по программам, которые были сокращены в связи с созданием фонда.

Также OBOZREVATEL сообщал о других решениях Кабмина:

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
Где деньги которые Украина получила на борьбу с коронавирусом от ООН и ЕС?
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Экономика Рынки и компании

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