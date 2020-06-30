В Украине на четверть снизились цены на молодой картофель

В Украине заметно снизились цены на картофель – до 9-10 грн/кг на оптовых и мелкооптовых рынках.

Это произошло из-за резко увеличившегося предложения овоща нового урожая, говорится в сообщении EastFruit.

В частности, ранним утром во вторник, 30 июня, в южных регионах Украины немытый картофель мелким оптом продавался в среднем по 9-10 грн/кг, а уже к 10 часам по такой цене продать его стало сложно. В отдельных случаях производители отдавали крупные партии по 7-8 грн/кг.

"Для сравнения, ещё в пятницу средняя оптовая цена на картофель составляла около 11 грн/кг, а мелкооптовая – 12-13 грн/кг. Таким образом, за несколько дней средняя цена картофеля снизилась в среднем на 25%", – отметили в публикации.

Аналитики напомнили, что в сезоне 2019/20 годов Украина стала одним из крупнейших импортёров картофеля, а цены на него весь сезон держались на очень высоком уровне. Основная часть импортного картофеля в Украину поступала из России. Также активно завозили овощ из Беларуси. Это привело к тому, что многие фермеры и собственники приусадебных участков решили расширить площади под картофелем в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, на киевских рынках значительно подешевела черешня. Цены по сравнению с началом июня в среднем снизились более чем вдвое – с 200 до 65-85 гривен за килограмм.