В Украине могут запретить часть сигарет: детали нового законопроекта

В Украине могут запретить сигаретыс ароматизаторами и разными вкусами, а табачные изделия продавать только клиентам в возрасте от 21 года.

Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №2813, который может стать законом уже в 2020-м, говорится в материале OBOZREVATEL. Кроме того, изменят и вид пачек: на них разместят фотографии воспаленных зубов, пораженных органов и т.д. К примеру, вот так выглядит пачка сигарет в ЕС:

Пачка сигарет в ЕС Рен-ТВ

"Такие ограничения вступят в силу в 2020 году в ЕС. Я анализировал соответствующий законопроект для одного из клиентов. Могу сказать, что у нас много новшеств могут стать даже жестче, чем в большинстве европейских стран. Например, законодатель в Украине хочет разрешить продавать сигареты тем, кто достиг 21 года, в то время как во многих европейских странах это 18 лет", – рассказывает OBOZREVATEL юрист Александр Плахотник.

Документ также коснется и рекламного рынка: рекламировать табачную продукцию в интернете запретят, а в супермаркетах не будут использовать баннеры, подвески. Задача: сделать курение максимально непривлекательным, а саму продукцию – отталкивающей.

"Сегодня критической является проблема распространенности курения среди детей и молодежи. Согласно Глобальному опросу молодежи относительно употребления табака (GYTS) 2017, в Украине 18,4% детей 13-15 лет является потребителями электронных сигарет (22,6% юношей и 14% девушек), а попробовали курить электронные сигареты 40% детей этой возрастной группы. Кроме того, 14,9% детей 13-15 лет (17,8% юношей и 12,1% девушек) являются потребителями табака", – говорится в пояснительной записке к документу.

Мол, если заядлых курильщиков страшными картинками на пачках не испугать, то ограничение по возрасту и изображение пораженных органов вполне может оттолкнуть желание попробовать сигареты у молодежи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как бросить курить и навсегда избавиться от вредной привычки.

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