В Украине могут запретить авто на еврономерах: найден способ

В ближайшее время в Украине ситуация с регистрацией автомобилей на литовских номерах не изменится, несмотря на то, что в парламенте зарегистрированы десятки законопроектов по данному вопросу. Однако можно сделать так, чтобы автомобили на литовских номерах перестали интересовать украинцев.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал народный депутат Украины, член депутатской фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины VIII созыва, член Комитета во вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Гудзенко.

Гудзенко отметил, что законопроект о либерализации условий ввоза иностранных подержанных автомобилей никоим образом не решает проблему уже ввезенных на территорию Украины авто.

"Мы ведь этим законопроектом не решаем проблему уже ввезенных автомобилей. Проблема ведь именно в тех иномарках, которые уже на территории Украины", - отметил Гудзенко, подчеркнув при этом, что ситуация уже давно вышла из-под контроля .

"Если говорить о том, как в принципе можно решить проблему так называемых авто на еврономерах, то в первую очередь, не нужно было вообще допускать эту ситуацию. То, что произошло и сейчас происходит - это уже незаконно. Я - противник всего этого хаоса. Я понимаю, что они неправы, но сейчас нет иного выхода, кроме как дать владельцам авто на еврономерах возможность зарегистрировать свои автомобили, и в дальнейшем запретить нечто подобное в принципе", - заявил Гудзенко, подчеркнув при этом, что сейчас эта регистрация необходима для безопасности наших водителей и пешеходов. "Чем быстрее мы решим эту проблему - тем лучше", - заявил депутат.

"Если понизить акциз - автомобиль подешевеет автоматически ровным счетом на сумму этого акциза, и уже никому не будут нужны эти несчастные авто на еврономерах, которым уже по сто лет", - заявил Гудзенко. В то же время депутат высказал мнение, что в ближайшее время проблема авто на еврономерах в Украине не будет решена.

"К сожалению, до президентских выборов никто не будет делать никаких серьезных заявлений. Нужно понимать, что так или иначе защищая интересы авто на еврономерах, мы ущемляем права тех людей, которые заплатили по-честному. Поэтому, как ни крути, но до президентских выборов мы не увидим ничего существенного", - заявил депутат, отметив при этом, что снижение акциза имело бы положительный эффект в преддверии выборов. "Если для всей страны будет существенно понижен акциз, то это будет серьезным плюсом к президентским выборам. Это будет огромный плюс для всей страны. Именно тогда проблема с авто на еврономерах и будет решена. Все просто: понижаем акциз и получаем самый оптимальный выход из ситуации", - отметил Гудзенко.

"Если говорить о стоимости и том, как именно на цене авто отразится понижение акциза, то если, например, подержанное авто сегодня стоит 8 тысяч долларов, то отнимите отсюда 20% НДС, это уже 1600 долларов, отнимите еще тысячу долларов. То есть грубо говоря до 40% стоимости. Мы не можем убрать НДС, но мы ведь можем оставить пошлину на уровне 5%", - отметил Гудзенко, подчеркнув при этом, что в таком случае регистрация автомобиля будет не такой болезненной для водителей, как сейчас.

"Вот и получаем, что можно заплатить несчастные 1,5 тысячи долларов, зарегистрировать авто и не иметь никакой головной боли", - заявил депутат.

"Можно, конечно, убрать пошлину, но при этом оставить акциз, причем именно для того, чтобы контролировать объем. Опять-таки не забывайте, что мы завозим не просто мусор, мы завозим большеобъемные дизельные авто. Это мусор, который мы называем Евро4, Евро5, и потом наши дети будут дышать этим воздухом. Почему у нас на рынке сейчас так много "Фольксвагенов"? Да потому, что они не прошли тест по выбросам в атмосферу, и в итоге сейчас все эти автомобили у нас в стране", - заявил депутат.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией готовы к официальной растаможке, если Верховная Рада внесет изменения в закон.

29 мая в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона относительно либерализации условий ввоза на территорию Украины подержанных автомобилей. Указанными изменениями ставки акцизного налога устанавливаются в зависимости от рабочего объема цилиндров двигателя независимо от года выпуска транспортного средства.