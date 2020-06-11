В Украине может подорожать алкоголь: власти хотят ужесточить правила для производителей

Кабмин хочет ввести побутылочный учет алкогольной продукции при ее производстве и продаже – чтобы побороть подделку и контрабанду. Но внедрение системы может повысить цены на такие напитки.

Теневой рынок такого "удара" может и не заметить. Об этом заявила руководитель FMCG направления (товары повседневного спроса) Европейской бизнес ассоциации Кристина Линиченко, говорится в публикации UBR. По ее словам, это будет еще один уровень защиты – в дополнение к электронной акцизной марке.

Новые правила продажи алкоголя

Какие будут последствия

По словам эксперта, система контроля потребует переоборудования производства. При этом у импортеров нет отдельных производственных линий для Украины. Также у них нет возможности ставить отдельное оборудование для маркировки.

"В связи с этим такая инициатива ставит под удар не только импорт, но и поступления в бюджет от акцизного налога и других платежей", – сказано в материале.

Помимо этого бизнесу придется установить сканеры для считывания марок – чтобы сканировать бутылки на каждом этапе вплоть до продажи. Цена одного сканера составляет порядка $150-200.

Еще одно повышение цен

Сайт сообщил, что параллельно в Украине продвигают идею увеличить втрое стоимость акцизной марки, чтобы сделать ее качественнее и чтобы ее было сложнее подделать (сейчас стоимость марки составляет 19 коп., предлагаемая стоимость – более 60 коп.). "Но как показывает опыт, подделывают любые марки, говорят эксперты", – говорится в материале.

Представители бизнеса сделали вывод, что это предложение увеличит расходы легального бизнеса, однако, вряд ли ударит по теневому рынку, так как механизма борьбы с ним пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят ввести электронную акцизную марку, с помощью которой будут бороться с продажей контрафактного алкоголя.

Бюджет Украины после начала борьбы с теневым рынком алкоголя в ноябре и декабре 2019 года получил дополнительно около 400 млн гривен акцизного налога.

Крупный китайский производитель квадрокоптеров DJI начнет блокировать свои дроны, если они не предназначены для использования в определенном регионе. Новые правила касаются и Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!