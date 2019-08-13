В Украине могут открыть казино: автоматы уже работают повсюду, а деньги выводят в оффшоры

Президент Владимир Зеленский в очередной раз удивил украинцев неожиданным заявлением.

На сей раз глава государства предложил легализовать азартный бизнес. Эту идею обсуждают уже много лет. Как показала практика, 10-летний полный запрет привел к тому, что рынок спрятался в тени, а все заработки выводят в оффшоры.

OBOZREVATEL разобрался, как в Украине могут легализовать игорный бизнес и к чему это приведет.

Главное:

азартные игры запрещены в Украине только де-юре, на самом деле игровые залы работают почти в каждом районе любого города;

прибыль переводят в оффшорные компании, а оформлены они на иностранцев;

азартные игры "крышуют" высокопоставленные политики и чиновники;

новые власти предлагают легализовать казино при крупных отелях в туристических регионах страны;

чтобы легализовать азартные игры, придется навести порядок в действующей системе: наказать всех нарушителей и ввести четкие правила работы, исключив возможность работать без лицензии и по всей стране.

Что предлагает Зеленский

"Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – заявил президент Владимир Зеленский в Анкаре. В своем выступлении глава государства не уточнил, где именно будут работать казино, но сказал, что это позволит развивать туризм в южных курортах страны.

Игорный бизнес в Украине запретили в 2009-м (при премьерстве Юлии Тимошенко). Если в большинстве европейских странах рынок жестко регулируют – создают специальные зоны, где разрешено играть, привлекают туристов или даже разрешают играть только иностранцам (как в Монако, например), украинские чиновники одним решением запретили сразу все. По информации OBOZREVATEL, Тимошенко приняла такое решение в угоду России. Тогда шли тяжелые газовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным (на тот момент возглавлял российское правительство) и полный отказ от игорного бизнеса стал одним из условий. России это было выгодно, так как они также запретили игорный бизнес и не хотели, чтобы их любители азарта приезжали в Украину и тратили здесь свои деньги.

"Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – заявил президент Владимир Зеленский.

Разговоры о том, чтобы вернуть казино, велись и раньше. Главный вопрос – на каких условиях выдавать лицензии. Если, к примеру, ввести минимальную ставку в казино и дать возможность открывать такие заведения только при крупных отелях, можно ограничить попадание в них украинцев, которые оставляют в подобных заведениях "последнее".

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает: украинская экономика теряет около $1 млрд ежегодно за счет запрета игорного бизнеса. Так, до 2009-го в стране работало более 10 тыс. заведений, а сфера предоставляла около 200 тыс. рабочих мест. К примеру, при зарплате в 10 тыс. грн только с фонда оплаты труда ежегодно бы платили 9,9 млрд грн в бюджеты разных уровней и Пенсионный фонд.

"Это и лицензирование, и налоги, и рабочие места занятых в этом бизнесе украинцев, и даже штрафные санкции за нарушение лицензирования", – поясняет эксперт. В качестве примера Мазуренко вспоминает Грузию. Там оборот вырос за 11 лет почти в 135 раз, а турист в среднем тратит $350/день в Грузии. В Украине эта цифра в три раза ниже.

При этом экс-глава Госкомпредпринимательства, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский оценивает налоговое поле минимум в 10 млрд. Он также выступает за легализацию казино при определенных ограничениях:

разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях по всей стране и в четырех и пятизвездочных – в южных курортных городах Украины;

впускать в игорные заведения только по паспортам и только тех, кто старше 21 года;

установить высокие цены на лицензии (суммы должны быть шестизначными);

жестко наказывать за открытие казино с нарушениями условий лицензий или без разрешения (вплоть до уголовной ответственности);

контролировать прозрачную работу казино с уплатой всех налогов:

также легализовать беттинг (ставки на определенные события) и создать для них условия работы.

Собранные средства можно направлять на развитие спортивной инфраструктуры, образовательные программы для молодежи, физкультуру. По такому пути пошли многие страны. Так, во Франции, Германии и Италии на налоги от казино строят театры и учреждения культуры, в США, Канаде и Нидерландах средства направляются на финансирование спортивных соревнований.

Владимир Зеленский уверен: это также будет развивать туристическую отрасль. В то же время кандидат юридических наук, финансист Василь Горбаль добавляет – проблема не только в отсутствии казино. Чтобы конкурировать с Турцией, считает эксперт, игровые автоматы не нужны – необходимо развивать туристическую инфраструктуру. "Если мы говорим о теме развития Одессы, Херсонщины, юга, пятизвездочных отелей там не так много и надо думать над другими вещами, которые бы улучшили конкурентоспособность наших регионов по сравнению с Турцией. Пока мы Турции в туристической отрасли сильно проигрываем, но этому есть много других причин. Большинство туристов выбирает Турцию как место отдыха не из-за желания поиграть в автоматы", – заявил финансист.

Казино в Украине Pixabay

Кабмин еще в 2014-м предлагал навести порядок в азартных играх. Даже зарегисторировали соответствующий законопроект. Тогда заявляли: теневой объем достиг 60% и значительная часть средств выводится в оффшоры (где зарегистрированы их учредители). К примеру, в Украинской национальной лотерее конечный собственник британец Фогго Майкл Джон, а офис учредителя – в Китае. "М.С.Л" на 99% принадлежит оффшору VOLOT LIMITED.

Фактически серый рынок игорного бизнеса прикрывают отдельные чиновники и политики, а вырученные деньги выводят в оффшоры. Государство не получает ни копейки, не контролирует сферу.

Кстати, сами же украинцы, согласно проведенному OBOZREVATEL опросу, выступают "за" легализацию. В нерепрезентативном голосовании 40% поддержали вариант "это пойдет на пользу экономике". 23% считают, что сейчас этот вопрос неактуален, столько же украинцев выступили категорически против новшества. 14% вместе с азартными играми выступают сразу и за легализацию проституции.

Запрет есть – запрета нет

Опаснее всего игровые автоматы, рассказывает эксперт игорного бизнеса Роксолана. Она несколько лет проработала в одной из крупных компаний, которая, несмотря на запреты, продолжает зарабатывать на азартных украинцах. "Есть 24 схемы, которые позволяют контролировать поведение игрока, завлекать его в игру. Есть две проблемы в игровых автоматах. Первая – доступность. Ставки можно делать, начиная с очень маленьких сумм. Вторая проблема – никто не контролирует размер выигрышного фонда. Зависимо от категории автоматов, он должен составлять около 80% оборота. У нас же может быть и 30%", – рассказывает эксперт.

Национальная лотерея НПУ

Запрет азартных игр в Украине действует уже около 10 лет. Но игровые автоматы можно встретить практически в любом спальном районе крупного города. Такие заведения легко распознать: заклеенные окна, яркая вывеска, охрана на входе. Роксолана рассказывает – зарабатывают от игорных заведений все заинтересованные. "Крышуют" бизнес чаще на самом высоком уровне. Налог, который мог бы попасть в бюджет страны, расходится по карманам чиновников. В результате на игровые автоматы и мелкие казино в спальных районах закрывают глаза все, а государство делает вид, что азартные игр в Украине нет.

Михаил Бродский уверен: в заведениях, которые проводят лотереи и которые открылись по всей стране, также нужно ввести четкие правила работы. Как минимум впускать в них по паспортам только тех, кто старше 21 года.

Казино в Украине НПУ

Для примера, как ранее писал OBOZREVATEL, свои интересы в игорном бизнесе есть у пока еще действующего нардепа Сергея Пашинского. По нашей информации, он за долю помог "М.С.Л" выйти из "черного списка" СНБО. Санкции сняли, а свою долю с многомиллиардного оборота начал получать еще один политик.

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Но даже если бы все мелкие игорные залы в Украине закрыли, чтобы испытать судьбу достаточно всего лишь зайти в интернет. Сделать ставку в онлайн-казино легче, чем заплатить за коммуналку. Часть из них маскируются под беттинг (ставки на определенные события), которые также в "тени". Хотя по факту на сайте, где якобы делают "ставки на спорт", также можно сыграть в онлайн рулетку.

Борьба с игровыми автоматами в Украине стала отдельным бизнесом. Об этом читайте в следующих публикациях OBOZREVATEL. Защищают игорный бизнес не только высокопоставленные покровители, но и боевые молодчики. К примеру, буквально несколько дней назад в Днепропетровской полиции сообщили о массовом избиении. Семеро активистов решили устроить рейд по незаконным игорным залам. Но когда они начали "разбираться" с игорным заведением, на место приехали 15 парней в балаклавах и избили их. Активистов увозили на шести "скорых".

Роксолана рассказывает: у каждого игорного зала есть своя группа реагирования. О рейдах полиции предупреждают заранее, в этот день они просто закрываются на пару часов. Если приходят агрессивные игроки, "активисты" – всегда есть номер телефона, по которому можно вызвать "защитников".

А пока государство закрывает глаза на игорный бизнес, на нем продолжают зарабатывать коррупционеры и серые предприниматели. Чтобы навести порядок, необходимо не только ввести жесткий контроль и ответственность за нарушение закона, но и определиться с условиями работы.

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