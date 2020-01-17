"Ликвидируем ГАСИ": Гончарук рассказал о борьбе со "строительной" коррупцией

Кабмин собирается побороть коррупцию в строительной отрасли. Если будет нужно, для этого ликвидируют государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ).

В правительстве считают, что эта сфера бизнеса может рости и приносить Украине до 6% ВВП. В 2019 году отрасль создала 2,5% ВВП Украины. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что 2020 год в будет годом правительственной программы "Большого строительства". "Каждая инвестирована в строительство гривня – это дополнительные 6 гривен в смежные отрасли. В 2019 году вклад в ВВП от строительной отрасли составил 2,5%. Правительство целью достичь среднеевропейского уровня в 6%. Это значительно ускорит темпы роста экономики", – написал Гончарук.

Гончарук рассказал о строительной отрасли

Премьер напомнил, что в декабре 2019 года был запущен Е-кабинет застройщика. Пока что он работает для объектов класса последствий СС1.

"На очереди – СС2 и СС3. В течение 2-3 месяцев мы окончательно запустим е-сервис для всех объектов. Все разрешения на строительство уже можно подавать онлайн! Это важно, поскольку теневой рынок посреднических услуг при выдаче лицензий на строительство оцениваются до 100 млн грн в год. А по данным 2018 года, почти 50% заявок получили отказы! Больше ни один чиновник не сможет "кошмарить" застройщика взятками и надуманными отказами", – заявил Гончарук.

В Кабмине пообещали, что сделают все для стимулирования отрасли – дерегуляцию, открытость и наполненность кадастров, государственные программы для увеличения спроса на жилье (для ветеранов, ВПО, молодежи, детей-сирот), доступную ипотеку 11-12%.

Как сообщал OBOZREVATEL, программу дешевого кредитования мелкого и среднего бизнеса под 5%, 7% и 9% в Украине запустят с 1 февраля 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации так называемых "площадок Яценко" – коррупционной схемы для оценки стоимости недвижимости.

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