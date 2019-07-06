В Украине массово повысили пенсии: в Кабмине рассказали, что будет с субсидиями

Повышение пенсий с июля 2,5 млн украинских пенсионеров, которые получали маленькую зарплату, но имели большой стаж, а также будущий массовый перерасчет для всех категорий пенсионеров не должны повлиять на уровень начисления субсидий за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом премьер-министра Владимир Гройсман заявил в эфире программы "Главная Тема. Выбор" на телеканале "Украина".Он привел в качестве примера историю пенсионера, который получает 1768 грн пенсии, живет в двухкомнатной квартире и платит коммунальные услуги, хотя их должен покрывать механизм субсидий.

"Правительство монетизировало субсидии и теперь люди получают их натуральными средствами. При таких низких доходах этот человек может и имеет право претендовать на субсидию, и она может равняться приблизительно 1500-1600 грн. И тогда у человека будут полностью покрываться коммунальные услуги", – объяснил глава правительства.

"Если человек в силу каких-либо обстоятельств не подпадает под общую систему получения субсидий, органы социальной защиты в его населенном пункте имеют право принимать индивидуальное решение, чтобы войти в положение конкретного человека, не отказывать ему, а наоборот – помочь, вовлечь его в систему субсидий", – рассказал премьер.

Гройсман напомнил, что средства на субсидии есть, и призвал органы социальной защиты в ндивидуальных случаях не обращать внимания на число зарегистрированных в жилище лиц, а принимать решение в пользу людей, нуждающихся в поддержке.

"Тогда это буде правильно. Т.е., с одной стороны – пенсия, с другой – субсидия, и это будет больший доход для человека, чтобы иметь определенные суммы на жизнь. Подчеркиваю, один из важнейших приоритетов (правительства. – Ред. ) – это системное дальнейшее увеличение пенсий", – подытожил Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 грн, а с 1 января 2019-го – 1669 грн. То есть почти на 180 грн больше.

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