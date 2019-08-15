В Украине легализуют казино: как и где будет работать

Президент Владимир Зеленский в очередной раз удивил украинцев неожиданным заявлением.

На сей раз глава государства предложил легализовать азартный бизнес. Эту идею обсуждают уже много лет, однако окончательное решение так и не приняли.

OBOZREVATEL разобрался, как в Украине могут легализовать игорный бизнес и к чему это приведет.

Главное:

новые власти предлагают легализовать казино при крупных отелях в туристических регионах страны;

чтобы легализовать азартные игры, придется навести порядок в действующей системе: наказать нарушителей и ввести четкие правила работы, исключив возможность работать без лицензии;

легализация казино позволит увеличить бюджетные поступление и привлечет туристов.

Что предлагает Зеленский

"Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – заявил президент Владимир Зеленский в Анкаре. В своем выступлении глава государства не уточнил, где именно будут работать казино, но сказал, что это позволит развивать туризм в южных курортах страны.

Игорный бизнес в Украине запретили в 2009-м (при премьерстве Юлии Тимошенко). Если в большинстве европейских стран рынок жестко регулируют – создают специальные зоны, где разрешено играть, привлекают туристов или даже разрешают играть только иностранцам (как в Монако, например), украинские чиновники одним решением запретили сразу все. По информации OBOZREVATEL, Тимошенко приняла такое решение в угоду России. Тогда шли тяжелые газовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным (на тот момент возглавлял российское правительство) и полный отказ от игорного бизнеса стал одним из условий. России это было выгодно, так как они также запретили игорный бизнес и не хотели, чтобы их любители азарта приезжали в Украину и тратили здесь свои деньги.

"Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – заявил президент Владимир Зеленский.

Разговоры о том, чтобы вернуть казино, велись и раньше. Главный вопрос – на каких условиях выдавать лицензии. Если, к примеру, ввести минимальную ставку в казино и дать возможность открывать такие заведения только при крупных отелях, можно ограничить попадание в них украинцев, которые оставляют в подобных заведениях "последнее".

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает: украинская экономика теряет около $1 млрд ежегодно за счет запрета игорного бизнеса. Так, до 2009-го в стране работало более 10 тыс. заведений, а сфера предоставляла около 200 тыс. рабочих мест. К примеру, при зарплате в 10 тыс. грн только с фонда оплаты труда ежегодно бы платили 9,9 млрд грн в бюджеты разных уровней и Пенсионный фонд.

"Это и лицензирование, и налоги, и рабочие места занятых в этом бизнесе украинцев, и даже штрафные санкции за нарушение лицензирования", – поясняет эксперт. В качестве примера Мазуренко вспоминает Грузию. Там оборот вырос за 11 лет почти в 135 раз, а турист в среднем тратит $350/день в Грузии. В Украине эта цифра в три раза ниже.

При этом экс-глава Госкомпредпринимательства, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский оценивает налоговое поле минимум в 10 млрд. Он также выступает за легализацию казино при определенных ограничениях:

разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях по всей стране и в четырех и пятизвездочных – в южных курортных городах Украины;

впускать в игорные заведения только по паспортам и только тех, кто старше 21 года;

установить высокие цены на лицензии (суммы должны быть шестизначными);

жестко наказывать за открытие казино с нарушениями условий лицензий или без разрешения (вплоть до уголовной ответственности);

контролировать прозрачную работу казино с уплатой всех налогов:

также легализовать беттинг (ставки на определенные события) и создать для них условия работы.

Собранные средства можно направлять на развитие спортивной инфраструктуры, образовательные программы для молодежи, на физкультуру. По такому пути пошли многие страны. Так, во Франции, Германии и Италии на налоги от казино строят театры и учреждения культуры, в США, Канаде и Нидерландах средства направляются на финансирование спортивных соревнований.

Владимир Зеленский уверен: это также будет развивать туристическую отрасль. В то же время кандидат юридических наук, финансист Василь Горбаль добавляет – проблема не только в отсутствии казино. Чтобы конкурировать с Турцией, считает эксперт, игровые автоматы не нужны – необходимо развивать туристическую инфраструктуру. "Если мы говорим о теме развития Одессы, Херсонщины, юга, пятизвездочных отелей там не так много и надо думать над другими вещами, которые бы улучшили конкурентоспособность наших регионов по сравнению с Турцией. Пока мы Турции в туристической отрасли сильно проигрываем, но этому есть много других причин. Большинство туристов выбирает Турцию как место отдыха не из-за желания поиграть в автоматы", – заявил финансист.

Казино в Украине Pixabay

Кабмин еще в 2014-м предлагал навести порядок в азартных играх. Даже зарегистрировали соответствующий законопроект.

Кстати, сами же украинцы, согласно проведенному OBOZREVATEL опросу, выступают "за" легализацию. В нерепрезентативном голосовании 40% поддержали вариант "это пойдет на пользу экономике". 23% считают, что сейчас этот вопрос неактуален, столько же украинцев выступили категорически против новшества. 14% вместе с азартными играми выступают сразу и за легализацию проституции.

Национальная лотерея НПУ

Михаил Бродский уверен: в заведениях, которые проводят лотереи и которые открылись по всей стране, также нужно ввести четкие правила работы. Как минимум впускать в них по паспортам только тех, кто старше 21 года.

Казино в Украине НПУ

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Стоит отметить, что сделать ставку в онлайн-казино легче, чем заплатить за коммуналку. Часть из них маскируются под беттинг (ставки на определенные события), которые также в "тени". Хотя по факту на сайте, где якобы делают "ставки на спорт", также можно сыграть в онлайн-рулетку.

Чтобы навести порядок, необходимо не только ввести жесткий контроль и ответственность за нарушение закона, но и определиться с условиями работы. А до тех пор будет процветать теневой рынок, от которого бюджет не получает ни копейки.

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