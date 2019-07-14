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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

В Украине курс доллара упадет ниже психологической отметки: что дальше

60.6т Читать материал на украинском

В Украине курс доллара за последние несколько недель опустился до рекордной за два года отметки. На разных сегментах рынка валюта продавалась за 25,6-27,7 грн/$.

До 20 июля, считают аналитики, доллар имеет все шансы на то, чтобы колебаться ниже психологической отметки.

О том, чего ждать украинцам от курса валют – в материале OBOZREVATEL.

Новый курс

Текущие позиции доллара, отмечают опрошенные эксперты, легко объяснить влиянием сезонных факторов. Летом энергоресурсы, которые Украина покупает за доллары, дешевеют. А продукция АПК, которую продаем за доллары, приносит высокие выручки. Это совпало с благоприятной конъектурой на внешних рынках. Высокие цены позволяют экспортерам зарабатывать больше.

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Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен: доллар как минимум еще одну неделю будет находиться на отметках ниже психологического уровня.

"Наличный доллар в банках может торговаться около 25,7/26,1 грн/$", – прогнозирует аналитик.

Снижение и рост около текущих отметок свидетельствуют о том, что валюта "нащупала" уровень своего временного равновесия. Однако, рано или поздно сезонные факторы ревальвации уступят свои позиции девальвационным факторам.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

Аналитик Владимир Мазуренко также позитивно оценивает перспективы ближайших семи дней. Он уверен, что гривня имеет шансы на укрепление до нового рекорда в 25,5 грн/$. "Думаю, мы подходим к моменту минимального в этом году курса. После уже будут играть другие факторы. Критический импорт, возврат НДС, перевод дивидендов. Поэтому уже к концу лета будем иметь около 26,5 грн/$", – прогнозирует аналитик.

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Финансовый эксперт Егор Комов также считает, что курс доллара будет находится ниже психологияеской отметки в 26 грн/$, однако эксперт считает, что наиболее вероятный уровень – 25, 7 грн/$.

"Все зависит от позиции НБУ и настроений на рынке. Если НБУ не будет скупать излишки, можем получить даже определенное укрепление. Но, скорее всего, наличный курс будет на уровне около 25,7 грн/$", –прогнозирует Комов.

Кто сможет зарабатывать в долларах

Гривня остается главным платежным средством в Украине. Даже после отмены всех ограничений, платить в валюте могут только моряки, дипломаты, консулы и другие сотрудники иностранных государств.

Украинцы же смогут использовать доллары в следующих случаях:

  • платить иностранцам (инвесторам и поставщикам);

  • переводить валюту;

  • рассчитываться за страхование жизни;

  • покупать государственные ценные бумаги.

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Однако хоть платить сотрудникам можно только в гривнях, согласно решению Верховного суда, заработные платы можно закреплять в валюте, а выплачивать в гривнях. То есть сотрудник имеет полное право потребовать, чтобы его заработную плату "привязали" к курсу доллара и пересчитывали вместе с ростом и снижением стоимости валюты.

Правда, в таком решении есть как плюсы, так и минусы. Если зарплата привязана к доллару, это дает возможность с меньшими рисками обслуживать валютные кредиты (а по ним меньше ставки), покупать авто и квартиры, стоимость которых также зависит от гривни. Но когда курс будет уменьшаться, будет снижаться и зарплата.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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Веренко Серго
Веренко Серго
А почему бы нац банку не держать курс гривны примерно постоянным? Это выгодно всем- экспортерам, заробитчаеам, вполне комфортно импортерам, гражданам всем. Только один НБУ и приближенные не смогут в этой ситуации зарабатывить, только они сейчас знают будущее по курсу гривны.
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Сало Уронили
Сало Уронили
та и хорошо.у нас литр молока стоит 27 грн.берем германию -55 эввроцентов.и теперь берем зарплату нашу-250 евро.кобалева в расчет не берем.и араба в германии-360 евро ни хуа не делая .так где справедливость
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"что дальше"- к гадалке не ходи, пойдёт вверх.
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