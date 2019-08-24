В Украине курс доллара пробьет психологическую отметку: чего ждать

В Украине курс доллара развернулся на 180 градусов и вернулся к плавной ревальвации. Эксперты считают: до конца августа американская валюта вполне может пробить психологическую отметку в 25 грн/$.

Подробнее о том, чего ждать от курса доллара в ближайшее время – в материале OBOZREVATEL.

Доллар снова перешел к снижению

У украинцев остались буквально считанные недели, чтобы купить валюту по рекордно низкому за последние несколько лет курсу. В сентябре-октябре избежать девальвацию будет практически невозможно. Нужно будет покупать газ, наращивать импорт тех продуктов, которые летом в Украине не выращивают. А к тому же начнется активный бизнес-сезон и сократятся выручки аграриев.

Ну и добьют ситуацию – выплаты по внешним долгам. Все это вместе непременно приведет к снижению курса гривни по отношению к доллару. А так как стоимость евро формируется зависимо от соотношения доллар/евро на мировом рынке, то подорожает и европейская валюта.

До конца августа прогнозы аналитиков, как и в прошлых неделях, разошлись. Часть уверена, что доллар поднимется выше психологической отметки и будет колебаться около старого-нового рубежа. Другие же анонсируют ощутимую ревальвацию.

К примеру, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что до конца августа доллар будет находиться около 25,2 грн/$. "Динамика украинской валюты наблюдается на фоне заявлений властей страны о том, что энергетическая система Украины способна функционировать без поставок ядерного топлива из России. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня сохранит стабильность и продолжит двигаться вблизи отметки 25,2 грн за доллар", – рассказывает Шевчишин.

Курс доллара в Украине

С другой стороны, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен, что доллар снизится в цене и опустится до отметки ниже 25 грн/$. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,8/25,1 грн", – уверен эксперт.

К слову, доллар плавно, но устойчиво снижается с прошлого четверга, 15 августа, и серьезным образом проверяет на прочность уровень 25 грн. Этот рубеж обороны уже дает слабину. Средний курс покупки доллара в банках уже опустился чуть ниже него. Спрос на доллар на межбанковском рынке в четверг также опускался до 24,99 грн, хотя ближе к концу торгов вернулся чуть выше этого уровня.

В Нацбанке уже заявили: останавливать укрепление национальной валюты не собираются. Мол, это вообще не их задача. Сглаживать колебания – да, но избегать их – не. Согласно заявлениям заместителя директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимира Лепушинского, такие действия противоречили бы цели добиться снижения инфляции до 5%, а также несли бы другие угрозы для экономики страны, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Где лучше покупать доллары

Существуют такие законные способы приобрести валюту: в банке, в обменнике и с помощью банковского мобильного приложения. Наиболее рискованный способ – обменники. Дело в том, что сотни таких пунктов работают нелегально. Поэтому перед тем, как совершить сделку, стоит проверить наличие лицензии на валютные операции.

А если нет лицензии, значит, нет и контроля. В таком обменнике могут продать фальшивки и на следующий день исчезнуть. Также важно, чтобы после таких операций предоставляли чеки.

Главное преимущество покупки валюты в банках – безопасность. А главный недостаток – очереди в кассах. Кроме того, перед тем как прийти в финансовое учреждение, лучше заранее убедиться, что у них есть валюту в наличности. Вполне возможно, что при просьбе продать вам $200-300 сотрудник отделения предложит прийти в другой день.

С этого года для украинцев появилась еще одна возможность – покупать валюту онлайн. Для этого нужно либо иметь открытую валютную карту, или же открыть интернет-карту. Для последней не нужно будет идти в банк, правда, при этом необходимо иметь уже открытый счет в финансовом учреждении.

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