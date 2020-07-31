В Украине кардинально пересчитают выплаты: у кого заберут и сколько можно будет получить

В Украине кардинально изменили правила социальных выплат. С одной стороны при расчете будут учитывать абсолютно все доходы, а с другой – если соврать, деньги придется вернуть государству.

Соответствующие нововведения предусмотрены постановлением №632, которое утвердил Кабинет министров. О том, как и для кого изменятся правила – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Уже с июля при расчете социальной помощи учитывают все доходы, которые отображаются в налоговой службе. Несколько дней назад в редакцию обратилась многодетная мать, которая из-за отмены долга лишилась материальной помощи.

"Мне списанную помощь посчитали под кодом 107-м. Якобы я получила реальные деньги. Но на самом деле произошло списание части кредита. Я даже не знала, что из-за этого не получу помощь на своих детей", – рассказывает OBOZREVATEL многодетная мать Екатерина.

Как пояснили на горячей линии Кабмина, перерасчет мог произойти, так как списанный долг записали в доход женщины. В результате она, несмотря на то, что размер ее дохода не изменился, официально стала богаче.

Новшество коснулось целого ряда выплат: начиная от многодетных матерей и заканчивая безработными украинцами. Согласно нововведениям помощь по безработице могут получать:

работники, потерявшие часть зарплаты или дохода из-за вынужденного сокращения продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) деятельности;

работники, получающие оплату времени простоя в соответствии со статьей 113 КЗоТ (кроме периода освоения нового производства);

работники, находящиеся в отпуске без сохранения зарплаты (кроме лиц, получающих пенсию);

физлица-предприниматели, которые не получают пособие по частичной безработице в период карантина как наемные работники.

Также постановлением увеличили размер выплат. Например, на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство. Такая помощь для них увеличена с 2 прожиточных минимумов до 2,5. Для детей с инвалидностью – до 3,5 "минималок".

Как рассказывают OBOZREVATEL в пресс-службе Кабмина, при расчете социальной помощи (любой выплаты) также будут учитывать:

зарплату после уплаты налога;

зарплату военных;

пенсию;

пенсию судьям;

стипендию;

социальную стипендию сиротам;

пособие по безработице;

страховые выплаты.

Отметим, размер социальной помощи чаще всего устанавливается как разница между реальным доходом и прожиточным минимумом. Если, к примеру, доход ниже прожиточного минимума, то разницу компенсируют из бюджета страны.

За что могут забрать деньги

Если скрыл часть дохода, материальную помощь придется вернуть, говорится в новом документе. Такая норма вполне справедлива, однако учитывая уровень теневой занятости, под "санкции" может попасть чуть ли не большинство семей.

Как поясняет юрист Александр Плахотник, чтобы забрать деньги, чиновникам придется доказать, что деньги действительно неправомерно получены. "Если у вас есть зарплата в конверте, если вы живете с бывшим мужем, но получаете помощь в качестве матери-одиночки, да, есть возможность через суд забрать деньги", – говорит юрист в комментарии OBOZREVATEL.

Так, если окажется, что реальный доход скрыли, чтобы получить большую выплату, его придется вернуть. Это касается как субсидиантов, многодетных семей, так и любых других получателей соцпомощи. "Если многодетная семья скрыла сведения или подала недостоверные данные, что повлияло на установление права на назначение помощи, вследствие чего были излишне выплачены средства, органы социальной защиты населения могут забрать часть суммы", – говорится в постановлении.

Как увеличат выплаты

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство увеличилась с 2 до 2,5 прожиточных минимумов, а на детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточных минимумов.

"Перерасчету подлежат выплаты, которые были начислены в январе-июне 2020 года, но перерасчет будет проведен с 1 января 2020 года, то есть со времени, которое уже прошло. Этим решением Кабмина была назначена новая редакция порядка назначения и выплаты государственной соцпомощи малообеспеченным семьям. Основным принципом оказания помощи определено объективность причин получения низких доходов или их отсутствие у неработающих трудоспособных членов семьи", – цитирует министра соцполитики Марину Лазебную пресс-служба ведомства.