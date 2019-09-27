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27 сентября • обновлено в 18:37
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В Украине кардинально изменят выдачу водительских прав: все подробности новшества

10.1т Читать материал на украинском

В Украине введут электронные водительские права и студенческие билеты.

Об этом сказал вице-пермьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает "Украинская правда". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, цифровые удостоверения личности будут храниться в специальных приложениях для смартфона.

"Мы сейчас работаем над цифровыми правами и цифровыми студенческими. Они будут храниться в "Кабинете гражданина", который мы скоро презентуем. Скоро запустим эксперимент, где можно будет людям возить с собой цифровые права и никто не будет за это штрафовать. Ведь у 30% полицейских есть планшеты. Они могут отсканировать человека через QR-код и посмотреть его в базе. В селах, где нет планшетов, полицейские все равно смогут позвонить на базу и передать данные с электронных документов", – сказал Федоров.

Это может быть полезно для водителей, которые, отправляясь в дорогу, забывают взять обычное удостоверение.

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Что касается студенческих, то перевод их в цифровой вид, по словам Федорова, позволит студентам больше пользоваться специальными скидками, к примеру, в кинотеатрах или при оформлении подписок на электронные приложения для смартфонов.

В Украине кардинально изменят выдачу водительских прав: все подробности новшества

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы обязаны подписать с мобильными операторами письменные договора или же передать им свои паспортные данные. А телефоны, которые завезли в страну контрабандой, могут вовсе отключить. Эти новшества предусмотрены законопроектом №1083. Его вместе с коллегами из "Слуги народа" разработал самый молодой вице-премьер в истории Украины 28-летний Михаил Федоров.

После открытия рынка земли в Украине, чтобы не допустить злоупотреблений, госорганы будут проверять граждан и компании, которые захотят приобрести участки.

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Темы
Реформы Зеленского Реформы в Украине
Персона
Михаил Федоров
Место
Украина
Тег
водительские права
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