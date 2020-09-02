В Украине Кабмин пообещал раздать деньги фермерам: кто сможет получить

Кабмин принял изменения в ряд законов, которые позволят малым фермерским хозяйствам получать дотации от государства. На особое внимание могут рассчитывать те, чьим собственникам нет 35 лет.

Решение об этом приняли за заседании правительства в среду, 2 сентября. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что речь идет о поддержке именно небольших фермеров, а не о дотациях агрохолдингам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Что государство даст фермерам:

Законодательно определят приоритетность поддержки фермерского хозяйства, глава которого имеет возраст до 35 лет

"У нас сейчас больше 30 тысяч активных фермерских хозяйств, и лишь около 500 из них те, которые возглавляются молодыми людьми. Количество таких хозяйств должно вырасти минимум в 2-3 раза и довольно быстро. Государство должно помогать, и молодые люди, которые хотят начать собственную фермерское дело, получат всестороннюю поддержку от государства", – сказал Шмыгаль.

Четкое нормирование состава земельных участков фермерских хозяйств и перечень получателей помощи

По словам премьера, это позволит увеличить количество получателей государственной помощи. В частности, за счет тех хозяев, которые арендуют землю, а не только имеют ее в собственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании 2 сентября Кабинет министров Украины принял ряд постановлений, которые позволят получить кредит на $ 100 млн на восстановление Донбасса.