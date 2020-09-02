В Украине Кабмин пообещал раздать деньги фермерам: кто сможет получить

Кабмин принял изменения в ряд законов, которые позволят малым фермерским хозяйствам получать дотации от государства. На особое внимание могут рассчитывать те, чьим собственникам нет 35 лет.
Решение об этом приняли за заседании правительства в среду, 2 сентября. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что речь идет о поддержке именно небольших фермеров, а не о дотациях агрохолдингам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Законодательно определят приоритетность поддержки фермерского хозяйства, глава которого имеет возраст до 35 лет
"У нас сейчас больше 30 тысяч активных фермерских хозяйств, и лишь около 500 из них те, которые возглавляются молодыми людьми. Количество таких хозяйств должно вырасти минимум в 2-3 раза и довольно быстро. Государство должно помогать, и молодые люди, которые хотят начать собственную фермерское дело, получат всестороннюю поддержку от государства", – сказал Шмыгаль.
Четкое нормирование состава земельных участков фермерских хозяйств и перечень получателей помощи
По словам премьера, это позволит увеличить количество получателей государственной помощи. В частности, за счет тех хозяев, которые арендуют землю, а не только имеют ее в собственности.
Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании 2 сентября Кабинет министров Украины принял ряд постановлений, которые позволят получить кредит на $ 100 млн на восстановление Донбасса.
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