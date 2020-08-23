В Украине изменится курс доллара: аналитики озвучили прогнозы

В Украине курс доллара в ближайшее время будет колебаться в пределах 27,2-27,5 грн/$ (по состоянию на 21 августа 27,37 грн/$). После колебаний ситуация на валютном рынке стабилизируется.

О том, как и почему будет меняться стоимость валюты до конца недели, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Доллар "нащупал точку равновесия": чего ждать от стоимости валюты

Курс доллара в Украине до конца августа будет колебаться около действующих отметок, рассказывает в комментарии OBOZREVATEL старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. По его оценкам, в ближайшее время возможна небольшая девальвация, но всего лишь на 10-20 копеек за доллар.

Аналитик отмечает: учитывая, что разница в курсе покупки и продажи незначительная и меняется практически синхронно, можно говорить, что доллар "нащупал" точку равновесия. То есть резких колебаний ждать не стоит.

"На ближайшую неделю мы не ожидаем значительного изменения курса доллара к гривне. Доллар на Межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,6 грн", – рассказывает эксперт.

Аналитик Владимир Мазуренко добавляет: сейчас ни одной причины для резких колебаний как в сторону уменьшения, так и в сторону роста нет. Психологические факторы (ожидания эмиссии гривни или ошибочной политики НБУ) уже себя отыграли, падение импорта оказалось более существенным, чем падение экспорта.

"Сейчас произошла стабилизация на валютном рынке. Как мы видим из данных статистики, снижение деловой активности отчасти привело к стабилизации платежного баланса. Грубо говоря, покупать мы за границей стали сильно меньше, а продавать – просто меньше", – рассказывает Мазуренко.

Мазуренко считает, что к концу следующей недели может быть даже укрепление гривни – до 27,2 грн/$. При этом максимальный курс по оценкам эксперта может составить 27,4 грн/$.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов объясняет: недавнее укрепление гривни связано с тем, что с продажей валюты вышли крупные игроки, которым предстоят расчеты с бюджетом перед "большими выходными". В финале торговой сессии НБУ выкупил валюту в объеме $20 млн, после чего спрос на доллар иссяк, что было видно по котировкам.

В то же время доллар на мировом рынке продолжает укрепляться. "Индекс доллара укрепляется к корзине мировых валют, начав коррекционный рост от минимумов за последние два года. Согласно опубликованным протоколам заседания ФРС, регулятор не намерен поддерживать доходность государственных облигаций США (трежерис). Это спровоцировало рост их популярности, что, в свою очередь, укрепило доллар США", – рассказывает Гойлов.

По его оценкам, курс доллар/гривна ожидается в ценовом канале 27,25-27,58 грн/$.

Как правильно покупать доллары в Украине

Есть три основных правила, как правильно покупать валюту. Важно при этом определиться с целью.

Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Если копить на "черный день". В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

Существуют такие законные способы приобрести валюту: в банке, в обменнике и с помощью банковского мобильного приложения. Наиболее рискованный способ – обменники. Дело в том, что сотни таких пунктов работают нелегально. Поэтому перед тем, как совершить сделку, стоит проверить наличие лицензии на валютные операции.

Курс доллара в Украине flickr.com

А если нет лицензии, значит, нет и контроля. В таком обменнике могут продать фальшивки и на следующий день исчезнуть. Также важно, чтобы после таких операций предоставляли чеки.

Главное преимущество покупки валюты в банках – безопасность. А главный недостаток – очереди в кассах. Кроме того, перед тем, как прийти в финансовое учреждение, лучше заранее убедиться, что у них есть валюту в наличности. Вполне возможно, что при просьбе продать вам $200-300 сотрудник отделения предложит прийти в другой день.

В прошлом году для украинцев появилась еще одна возможность – покупать валюту онлайн. Для этого нужно либо иметь открытую валютную карту, или же открыть интернет-карту. Для последней не нужно будет идти в банк, правда, при этом необходимо иметь уже открытый счет в финансовом учреждении.

Открытие интернет-карты бесплатное, также не нужно платить комиссию при пополнении. Так, чтобы купить доллары, нужно просто перевести определенную сумму со своей карты с нацвалютой на долларовую. Конвертация произойдет автоматически.