Из-за НБУ резко подорожал доллар, а Украина осталась без кредита: чего ждать

В Украине после новости о грядущей отставке главы НБУ Якова Смолия курс доллара взлетел на 40 копеек, а Минфин отменил размещение евробондов на 1,75 млрд долларов (долговые бумаги под 7,3% годовых).

Решение Смолия стала шоком для рынка. О том, как отставка регулятора повлияет на украинцев и чего ждать в будущем, читайте в материале OBOZREVATEL.

Паника на рынке взвинтила курс доллара

За сутки курс доллара взлетел на 40 копеек, уверенно перешагнув психологическую отметку в 27 грн/$. И это еще не предел. Последний раз такие скачки наблюдались сразу после объявления карантина, буквально за неделю курс прибавил около 2 грн в цене и достиг более 28 грн/$, а потом снова откатился в диапазон около 26,5 грн/$.

Такой сценарий, уверен финансовый аналитик Егор Комов, вполне вероятно повторится и на этот раз. Нацбанк, чтобы хоть как-то сгладить колебания, продал 200 млн долларов, но кардинально на ситуацию это не повлияет.

В Украине после заявления Смолия взлетел курс доллара НБУ

В этой ситуации есть два вопроса, отмечает Комов. Первый – до какой отметки дойдет курс. Второй – когда начнется стабилизация. "Думаю, что мы вполне можем дойти и до 28 грн/$. Сейчас важно, чтобы власти очень быстро нашла замену. Новый глава Нацбанка обязательно должен быть удален от политики, вызывать доверия у банкиров. Рынок нужно успокоить", – рассказывает Комов.

Чем быстрее Офис президента определиться с будущим главой НБУ, тем быстрее в Украине начнет стабилизироваться ситуация на финансовых рынках.

Как уже писал OBOZREVATEL, Яков Васильевич не стал консультироваться с офисом президента или с правительством, а поздно вечером неожиданно объявил об отставке, Зеленский оперативно принял заявление и сразу же направил его в Раду для голосования. Минфин должен был выходить на внешние рынки заимствования с евробондами на сумму в 1,75 млрд долларов.

Из-за отставки главы НБУ выход пришлось перенести – инвесторы и внешние кредиторы боятся давать Украине в долг в ситуации, когда независимость Нацбанка оказалась в подвешенном состоянии. И хотя Офис президента и выдал пресс-релиз, в котором процитировал слова Владимира Зеленского о необходимости обеспечить самостоятельную работу регулятора, без влияния политиков, этого оказалось слишком мало.

Международные партнеры, послы большой семерке, крупные кредиторы – все один за одним начали высказывать свое беспокойство по поводу будущего НБУ.

Как будет развиваться ситуация: два сценария

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб отмечает: "если независимость НБУ в проводимой денежно-кредитной политике действительно будет поставлена под сомнение, среднесрочной целью для курса доллара станут уровни конца марта, выше 28 грн". Такой сценарий можно считать негативным.

Сейчас нардепы и приближенные к Офису президента источники называют до 10 кандидатов на должность главы НБУ. Среди них есть и те, кого так или иначе связывают с одной из финансово-промышленных групп. Если новый глава Национального банка будет действовать в угоду конкретного бизнесмена, политика регулятора, которую проводили до этого, может быть полностью нивелирована.

К примеру, под угрозой окажется национализация ПриватБанка. Сейчас интересы государства в судах отстаивает, в том числе, и Национальный банк. Если регулятор пойдет на попятную, возможно, бывшим собственникам придется выплатить многомиллиардные компенсации.

Второй сценарий (позитивный) предполагает, что после кадровых изменений новое правление продолжит удерживать макропоказатели. "Я вижу под копирку те же тексты, посты, которые публиковались при президентских выборах. И тогда писали, что если Зеленский выиграет, то будет курс и 40, и 100 грн. Кадровые изменения не приведут к потрясениям на рынках. Наоборот – если новый глава будет хорошо коммуницировать с обществом и экспертами, вопросов станет меньше", – заявил OBOZREVATEL бывший член Совета НБУ Василий Горбаль.

В любом случае, любое руководство Национального банка – нанятые на время менеджеры. И от кадровых перестановок не должна меняться ни политика НБУ, ни ситуация на валютном рынке. Если