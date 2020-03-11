В Украине из-за паники взлетел курс доллара: как взвинчивают цены и когда лучше покупать

Паника на фоне объявления карантина из-за коронавируса и обвал нефти за несколько дней обрушили курс гривни. Первые отреагировали обменники. Если 6 марта доллар продавали за 24,8 грн/$, то уже 11 марта цены взвинтили до 26,2 грн/$.

Стоимость поползла вверх и в банковских учреждениях. Что интересно, дело не в экономической ситуации, а в настроении самих участников рынка.

Уже в ближайшее время, уверены эксперты, курс доллара вырастет до 26,5 грн/$. Подробнее о том, чего ждать от курса доллара – читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда и как подорожает доллар

Главная причина падения курса доллара – паника на рынке. Украинцы сами провоцируют подорожание валюты, когда, поддавшись ажиотажному спросу, покупают ее без необходимости.

Высокий спрос мгновенно приводит к взлету стоимости. К примеру, после объявления в Украине военного положения, курс в обменниках сразу вырос на 1,5-2 грн. Позже, когда ситуация нормализовалась, валюта подешевела до уровня многолетнего минимума.

Сейчас ситуация обостряется неблагоприятным внешним фактором – паника наблюдается по всему миру. Рынки падают на фоне развязавшейся нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией.

Гривня оказалась под давлением мировых проблем, добавляет старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Недельное падение валюты выглядит внушительным лишь до тех пор, пока не поинтересоваться, а что там у соседей. Лишь за понедельник белорусский рубль потерял к доллару 5%. К российскому рублю за этот день доллар прибавил и вовсе 10%.

"На таком фоне гривня выглядит пока более устойчивой к внешним шокам. На ближайшую неделю мы ожидаем хоть и более скромного, но все же продолжения роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 25,6/26,0 грн", – прогнозирует Вадим Иосуб.

Аналитик Владимир Мазуренко добавляет: паника будет продолжаться как минимум всю текущую неделю. Это самый тяжелый для гривни период. Дальше, если ситуация вокруг коронавируса не будет обостряться, доллар может стабилизироваться около отметки в 26 грн/$.

"Я бы не сказал, что девальвация – это для нас большая проблема. Мы из-за ревальвации почувствовали на себе за прошлый год целую череду сложностей. Бюджет не выполнился, экспортные выручки в гривне сократились, у предприятий появились новые вызовы. Планировали свою деятельность исходя из одного курса, а на практике получили совсем другую ситуацию", – отмечает Мазуренко.

Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий добавляет: вполне вероятно, что курсовые качели могут дойти и до 27 грн/$, но позже коридор стабилизируется возле привычных отметок.

Национальный банк пытается спасти ситуацию, но пока не очень получается

"Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривны – сегодня международные резервы Украины составляют $26,8 млрд", – заявляют в НБУ. 10 марта Нацбанк вышел на рынок и в попытках удержать гривню продал четверть миллиарда долларов. Рост предложения должно было переломить тенденцию.

Но спасти стабильную ситуацию все равно не удалось. Покамест спрос значительно опережает предложение. Банки имеют достаточно ресурсов для бесперебойной деятельности даже в условиях ухудшения настроений населения и бизнеса под влиянием негативных новостей с мировых рынков. "В то же время Национальный банк готов поддержать банковский рынок ликвидностью при необходимости", – подытожили в НБУ.

Масла в огонь подливают и иностранцы. Они традиционно избавляются от рисковых активов. Украина с ее кредитным рейтингом и ситуацией в экономике как раз к таким и относится. Если в прошлом году облигации внутреннего госзайма были инструментом быстрого заработка с высокой рентабельности, то в этом году международные фонды пытаются избавиться от ОВГЗ, получить гривню и сразу же купить на нее доллары. А это тоже давит на курс.

Когда лучше покупать доллары

В Украине наблюдается сезонность на валютном рынке. Когда нужно тратить валюту на покупку газа, погашение госдолга – доллар дорожает. Когда аграрии активно продают свою продукцию, американская валюта дешевеет. Худший же период для покупки долларов – время ажиотажа.

К чему приводит ажиотажный спрос:

Курс доллара растет более высокими темпами;

Украинцы, которые скупают валюту, в результате теряют деньги.

Кроме того, с определенной периодичностью повторяются: возврат НДС бизнесу, вывод компаниями дивидендов собственникам, инвестиции иностранцев в ОВГЗ после их размещения Минфином.

В результате из года в год повторяется одна и та же ситуация: доллар в начале месяца дешевле, чем в конце. Также валюта дешевеет ближе к лету и дорожает – к началу отопительного сезона.

Однако иногда в ситуацию вмешиваются не экономические, а чисто политические факторы. Все участники рынка внимательно следят за ситуацией в стране. И как только начинаются любые волнения, спрос на валюту резко растет и доллар дорожает.

К примеру, в начале декабря 2018-го, после того, как в стране объявили военное положение, курс доллара взлетел до 28,4 грн/$. И главная причина – ажиотажный спрос. Украинцы начали активно покупать валюту, опасаясь, что вскоре она сильно подорожает. Банки были вынуждены покупать больше долларов, чтобы удовлетворить спрос и на межбанке, и в банках, и в обменниках.

А уже в мае стоимость доллара снизилась до 26,11 грн/$. Предположим, что в украинца было отложено 500 тыс. грн. Если бы он потратил их в декабре 2018-го, поддавшись панике, за эту сумму можно было приобрести $17,6 тыс. Но он подождал и в мае 2019-го на те же 500 тыс. купил уже $19,1 тыс. То есть, поддавшись панике, можно было потерять $1,5 тыс.

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