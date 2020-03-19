В Украине из-за карантина пообещали компенсировать часть коммуналки: кто и сколько заплатит

В Украине премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал компенсировать часть расходов на коммунальные услуги за время карантина. Мол, украинцы сидят дома и тратят больше электроэнергии, газа и воды.

Точную методику должны разработать до конца недели, однако OBOZREVATEL удалось пообщаться с чиновниками и выяснить, как и кому могут пересмотреть расходы на коммуналку.

Зачем решили компенсировать коммуналку?

Причин две. Первая – из-за карантина многих украинцев отправили в неоплачиваемый отпуск. Работодателям не хватает денег на зарплаты и в Кабмине это тоже понимают.

Вторая – украинцы сидят по домам и тратят больше коммунальных услуг. "Государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", – подчеркнул премьер.

И как могут компенсировать?

Сейчас ведомства разрабатывают ряд механизмов. Проще всего увеличить размер субсидии. Уже есть готовая финансовая инфраструктура, не нужно будет открывать новые счета, достаточно просто один раз перевести более значительную сумму.

Однако, в конечном варианте, к примеру, компенсировать расходы могут не всем субсидиантам, а, к примеру, только пенсионерам. Тогда деньги могут перевести на пенсионные счета. Еще один вариант – выдавать деньги некоторым льготным категориям (многодетным семьям, малообеспеченным). Тогда также могут использовать уже открытые банковские счета.

Платить придется меньше?

Бюджет Украины уже не выполняется. Неофициально OBOZREVATEL рассказывают: денег критически не хватает, поэтому рассчитывать на значительную поддержку не приходится. Более того, с 1 апреля президент Владимир Зеленский уже анонсировал выдачу пенсионерам по 1 тыс. грн (тем, кто получает до 5 тыс. грн), а на это понадобится около 9,8 млрд грн.

Поэтому разовая компенсация в лучшем случае компенсирует дополнительные расходы. А говорить о том, что платить придется меньше, чем в прошлом месяце, не приходится. Куда существеннее может повлиять снижение стоимости газа на мировых рынках, об этом вскоре подробно расскажет OBOZREVATEL.

А как в других станах?

Большинство европейских стран увеличила социальные бюджеты, чтобы компенсировать пагубное влияние карантина и пандемии на финансовое состояние своих граждан. К примеру, в Италии правительство возмещает по 600 евро сезонным работникам.

Тем, кто оформил ипотеку, перенесли сроки платежей, сотрудников запретили увольнять в течение следующих 60 дней. А работником разрешили брать отпуска с сохранением 50% зарплаты.

Медикам, лаборантам, правоохранителям, у которых работы стало в разы больше, выплатят премии в размере до 1000 евро. Этих мер должно быть достаточно, чтобы у семей были средства на оплату коммуналки.

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