В Украине ищут нового главу таможни: зарплата, требования и условия

В Украине разместили вакансию на должность главы Государственной таможенной службы. Оклад чиновника, который должен бороться с многомиллиардной контрабандой, составит меньше тысячи евро – 29,4 тыс. грн.

Вакансия размещена на портале "Новая государственная служба". Резюме принимаются от всех желающих, после выберут победителя и решением Кабмина назначат его на должность.

К главному налоговику выдвигают такие требования:

степень магистра;

стаж от семи лет;

опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б";

свободный украинский;

знание английского или французского.

Помимо оклада, можно также претендовать на надбавки за стаж, должность и премии. Стоит отметить, что сейчас главного налоговика ищут на время действия карантина или до тех пор, пока конкурсная комиссия не выберет нового главу таможни.

Напомним, в Украине сразу после увольнения с должности врио главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначения на его место Евгения Ентиса начался масштабный передел власти. Новый главный таможенник начал свою работу с кадровых чисток, и вместо того чтобы прекращать схемы и наполнять бюджет, начал завоевывать влияние.

Ранее Максима Нефьодова уволили с должности главы Государственной таможенной службы Украины 24 апреля. Временно исполняющим обязанности руководителя назначили Михаила Титарчука.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 августа Денис Пудрик стал исполняющим обязанности главы Одесской таможни. Его назначение вызвало критику среди политиков.

Чиновник был люстрирован, поскольку он работал во времена президентства Виктора Януковича. Однако позднее он оспорил это решение в суде и добился компенсации в размере 677 тыс. гривен за вынужденные прогулы.

21 октября Пудрика уволили с должности.