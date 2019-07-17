Не только дороги: в Украине хотят строить платные мосты

В Украине рассматривают возможность постройки платных мостов — вариант с финансированием за счет частных фирм предложило Мининфраструктуры.

Так чиновники хотят ускорить строительство мостов, многие из которых могут открыть по 15 и больше лет. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сказал замминистра инфраструктуры Виктор Довгань.

"Надо и некоторые мосты сделать платными. Большинство из них строятся в течение 15 лет. Например, Подольско-Воскресенский мост в Киеве или Запорожский. Это долгострои, которые забирают деньги из местного бюджета. Возьмем американскую модель: даем это частном подрядчику (Виталию Кличко (меру Киева. — Ред.) это неоднократно предлагалось). Подрядчик сводит прозрачное финансирование, мы его согласовываем, подписываем и дальше он просто берет плату за проезд", — сказал замминистра.

Подольский мост shotam.info

При этом он добавил, что прежде всего нужно переходить к платным дорогам.

"Это надо делать срочно и прежде всего начать с Кольцевой дороги Киева, поскольку она переполнена и люди часто ездят по обочине. Одесская трасса также переполнена", — отметил Довгань.

По оценкам Мининфраструктуры, всего на строительство дорог в Украине (в рамках Национальной транспортной стратегии) ​​до 2030 года нужно заложить 50 млрд. евро.

"Если будет постоянное финансирование, мы выходим где-то на 35 млрд евро из госбюджета. Остальные 15 млрд. евро должен предоставить частный инвестор", — сказал замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в недалеком будущем появится несколько платных дорог. Первым станет участок Киев — Белая Церковь, работа над проектной документацией уже идет.

И. о. главы Госагентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак рассказал, что в Украине уже существующие дороги не будут передаваться в концессию и становиться платными. Это будет возможно только в случае полноценной постройки новой дороги.

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