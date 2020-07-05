В Украине готовят проект по закрытию шахт

Правительство Украины готовит пилотный проект закрытия шахт в одном из городов, используя немецкий опыт.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила временная исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец. Конкретный населенный пункт еще не выбран.

В стране, как рассказала чиновница, существует около 65 моногородов, в которых шахта является единственным предприятием, на котором могут работать люди.

"Как правило, это один работающий человек, который кормит всю семью. И мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа", – сказала Буславец.

"Есть договоренности с немецкой стороной. Был и звонок премьер-министра канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они обсуждали этот вопрос. И у меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта", – добавила она.

Для определения города, в котором будет реализован проект, наработаны критерии, вопрос будет обговариваться рабочей группой, отметила Буславец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины планирует искать инвесторов для того, чтобы приватизировать "Центрэнерго" вместе с государственными шахтами.