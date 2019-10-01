В Украине гостиницы будут строить по-новому: что поменялось

С 1 октября в Украине вступили новые правила строительства и реконструкции гостиниц. Теперь владельцы обязаны делать номера более защищенными от воров и безопасными в случае пожаров.

Об этом сообщил замминистра развития общин и территорий Лев Парцхаладзе. "В новых строительных нормах по гостиницам введены современные решения и технологии, чтобы украинские гостиницы проектировались безопасными и комфортными для людей. В них прописано все – от необходимых норм пожарной безопасности и защиты от взлома до обязательной сортировки мусора", – сказал Парцхаладзе.

Что поменяется для гостиниц:

Усилена обязательная пожарная безопасность гостиниц – введена возможность использования эффективных систем пожаротушения тонкораспыленной водой и современных систем раннего обнаружения угроз и чрезвычайных ситуаций.

Прописаны обязательные требования по обустройству современных систем раздельной сортировки мусора.

Убраны устаревшие нормы, предусматривающие обязательное устройства телефонов-автоматов, абонентских ящиков, театральных и железнодорожных касс, парикмахерских, торговых киосков, медпунктов и т.п. в зданиях гостиниц.

Прописана рекомендация устраивать вход в гостиничные номера только по бесконтактным карточкам, а номера гостиниц категории "три звезды" и выше – дополнительно оснащать системами охранной сигнализации.

Рекомендуется предусматривать доступ к интернету в каждом гостиничном номере.

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Вступили в силу новые правила для строительства гостиниц

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