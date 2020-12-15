Украинский госинститут потратил 1/6 доходов на iPhone 12

Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов купил iPhone 12 Pro Max за 47 999 гривен.

Соответствующий тендер, который выиграл украинский интернет-магазин "Розетка", проведен на ProZorro. Договор заключен 8 декабря, поставку телефона ожидают до 31 декабря 2020 года.

Отметим, компания получила право предоставить закупку, предложив новый смартфон от Apple на 1 гривну дешевле, чем рассчитывал институт (он указывал стоимость в 48 000 гривен).

Госинститут указал источник финансирования закупки как "собственный бюджет" (средства от хозяйственной деятельности предприятия).

Издание "Прямый" отметило, что за 2020-й на государственных тендерах институт заработал 294 617 гривен. Таким образом, на один новый iPhone 12 ведомство потратило почти 1/6 бюджета.

Известно, что этот институт (директор – Анатолий Головко) занимается разработкой, экспертизой, регистрацией и контролем качества ветеринарных иммунобиологических препаратов.

Напомним:

Компания Apple представила новую линейку iPhone 12 в октябре-2020.

Эксперты подсчитали: чтобы купить iPhone 12 Pro в Украине с "минималкой" в 5 тысяч, нужно работать более полугода и откладывать на смартфон всю свою зарплату.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бердичевский Дворец культуры провел тендер через систему ProZorro на закупку за 8 гривен двух полиэтиленовых пакетов с логотипом автомобильной компании BMW.

Государственное агентство инфраструктурных проектов тем временем закупило четыре автомобиля Skoda Kodiaq Ambition на 3,9 млн гривен.