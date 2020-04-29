В Украине Госаудит доверили бывшему заму Маркаровой: что известно о новом главе

В Украине Государственную аудиторскую службу возглавит Геннадий Плис, который при министре финансов Оксане Маркаровой занимал должность заместителя главы ведомства.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из собственных источников в Кабмине. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время. Отметим, что на самом голосовании во время заседания Кабмина 29 апреля кадровые решения принимали без обсуждения кандидатур.

Геннадий Плис

Кто такой Геннадий Плис:

в 2005-2006 годах работал начальником финансово-экономического управления Министерства угольной промышленности.

В течение 2016-2017 годов занимал должность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. До этого возглавлял департамент финансового контроля и аудита этой же администрации.

С конца 2017 года работал в секретариате Кабмина директором департамента по вопросам региональной политики, исполнял обязанности заместителя государственного секретаря, а 14 февраля 2018 г. решением правительства назначен на должность заместителя государственного секретаря.

6 сентября 2018-го Кабмин своим решением утвердил Геннадия Плиса на должности заместителя министра финансов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, правительство на заседании в среду, 29 апреля, назначило на должность главы Государственной налоговой службы (ГНС) Алексея Любченко.

Геннадий Плис после публикации на своей странице в Facebook фотографии на фоне пейзажа в подземном переходе стал героем многочисленных мемов.