В Украине Госаудит доверили бывшему заму Маркаровой: что известно о новом главе
В Украине Государственную аудиторскую службу возглавит Геннадий Плис, который при министре финансов Оксане Маркаровой занимал должность заместителя главы ведомства.
Об этом стало известно OBOZREVATEL из собственных источников в Кабмине. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время. Отметим, что на самом голосовании во время заседания Кабмина 29 апреля кадровые решения принимали без обсуждения кандидатур.
Кто такой Геннадий Плис:
в 2005-2006 годах работал начальником финансово-экономического управления Министерства угольной промышленности.
В течение 2016-2017 годов занимал должность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. До этого возглавлял департамент финансового контроля и аудита этой же администрации.
С конца 2017 года работал в секретариате Кабмина директором департамента по вопросам региональной политики, исполнял обязанности заместителя государственного секретаря, а 14 февраля 2018 г. решением правительства назначен на должность заместителя государственного секретаря.
6 сентября 2018-го Кабмин своим решением утвердил Геннадия Плиса на должности заместителя министра финансов.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, правительство на заседании в среду, 29 апреля, назначило на должность главы Государственной налоговой службы (ГНС) Алексея Любченко.
Геннадий Плис после публикации на своей странице в Facebook фотографии на фоне пейзажа в подземном переходе стал героем многочисленных мемов.