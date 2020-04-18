В Украине "финансовая пирамида" B2B Jewelry заявила о создании собственной партии

В Украине создатель проекта B2B Jewelry, который в СМИ называют "финансовой пирамидой", Николай Гонта зарегистрировал собственную политическую партию.

Об этом заявили на официальной странице проекта в Facebook. "13 апреля была зарегистрирована партия “Живите в достатке” с главой правления Николаем Петровичем Гонтой. Информацию о ней вы можете посмотреть на открытом ресурсе Open data Bot", – говорится в сообщении.

Согласно данным Youcontrol, политическая партия "Живите в достатке" была зарегистрирована почти пять лет назад. Тогда же ее возглавил Гонта.

youcontrol.com.ua

Отметим, B2B Jewelry позиционирует себя как проект, который позволит разбогатеть на драгоценных металлах. Они продают ювелирные изделия, а также сертификаты, которые якобы позволят в разы приумножить вложенные суммы.

OBOZREVATEL удалось найти материалы дела против организации (№716/47026/19). Из него стало известно, куда на самом деле выводят собранные деньги. Они поступают на счета благотворительного фонда родственницы бизнесмена – Елены Гонты.

Когда украинцы покупают сертификаты онлайн, им предлагают провести платеж в виде благотворительного взноса в фонд "Зимородок". То есть фактически никаких обязательств вернуть деньги нет. Люди получают обычные бумажки-сертификаты.

А потом из "Зимородка" средства переводили дальше – на счета физических лиц и предприятий. Тоже в качестве благотворительной помощи. Налоги не уплачиваются, деньги сразу же выводятся.

"Денежные средства преимущественно перечисляются в пользу ряда физических лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей, в виде благотворительной/финансовой помощи на развитие бизнеса, в том числе ювелирного, и на другие собственные счета", – говорится в материалах дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, реальный заработок B2B – сертификаты на обычных картонках, команды, которые целыми днями ищут новых участников.

Журналисты провели расследование, в котором выяснили, что проект B2B Jewelry является "финансовой пирамидой", из которой деньги вывозятся в мешках из-под мусора.

В конце марта инвесторы схемы B2B Jewelry перестали получать выплаты из-за вспышки коронавируса и объявленного в Украине карантина.